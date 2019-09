Hrašnová sa teší, no nechce mať priveľké oči: Som jednoducho rada

Na snímke slovenská kladivárka Martina Hrašnová v kvalifikácii v hode kladivom na MS v atletike v katarskej Dauhe 27. septembra 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Dauha 27. septembra (TASR) - Slovenská kladivárka Martina Hrašnová sa pri šiestej účasti na atletických majstrovstvách sveta druhýkrát prepracovala do finále. V Berlíne 2009 získala bronz a o medailu môže zabojovať aj o desať rokov neskôr v Dauhe 2019. Piatkovú kvalifikáciu zvládla ako najstaršia členka štartového poľa.Tridsaťšesťročná Hrašnová absolvovala premiéru na MS už v Edmontone 2001, kde skončila na 23. priečke. O šesť rokov v Osake bola pôvodne trinásta a napokon ju klasifikovali na dvanástom mieste. Na nasledujúcom svetovom šampionáte dosiahla jeden z najväčších úspechov v kariére, v Moskve 2013 obsadila osemnástu pozíciu a do finále neprešla ani pri predchádzajúcom štarte v Pekingu 2015 (16. miesto).povedala dvojnásobná vicemajsterka Európy (2012, 2014) pre TASR.Dvanásťčlenné finále, do ktorého nastúpi s deviatym najlepším pokusom z kvalifikácie, čaká na slovenskú reprezentantku už v sobotu o 18.25 SELČ. Krátky čas na odpočinok môže nahrávať jej mladším súperkám:Aj z tohto pohľadu padlo Hrašnovej vhod, že kvalifikačný limit 72 metrov splnila už druhým hodom a nemusela absolvovať ďalší:Kladivárky si špecifické podmienky šampionátu vyskúšali hneď v úvodný súťažný deň.povedala Hrašnová, ktorá veľmi rýchlo zabezpečila Slovensku umiestnenie v elitnej dvanástke. Nastúpila hodinu po osemstovkárke Gabriele Gajanovej, ktorej premiéra na MS nevyšla podľa predstáv: