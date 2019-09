Majstrom sveta v kategórii do 23 rokov Holanďan Eekhoff, Štoček 31.

Matúš Štoček, archívna snímka Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

MS v cestnej cyklistike - výsledky:



Muži do 23 rokov (Doncaster - Harrogate, 173 km): 1. Nils Eekhoff (Hol.) 3:53:52 hod., 2. Samuele Battistella (Tal.), 3. Stefan Bissegger (Švajč.), 4. Thomas Pidcock (V. Brit.), 5. Sergio Higuita (Kol.), 6. Andreas Kron (Dán.), 7. Tobias Foss (Nór.) všetci čas ako víťaz, 8. Pascal Eenkhoorn (Hol.), 9. Mikkel Bjerg (Dán.) 10. Mathieu Burgaudeau (Fr.) všetci +38 s, ... 31. Matúš ŠTOČEK (SR) +3:02 min.

Harrogate 27. septembra (TASR) - Holanďan Nils Eekhoff triumfoval v cestných pretekoch mužov do 23 rokov na majstrovstvách sveta vo Veľkej Británii. V špurte sedemčlennej skupiny predstihol druhého Taliana Samueleho Battistellu a tretieho Švajčiara Stefana Bissegera. Slovák Matúš Štoček obsadil so stratou 3:02 min 31. miesto.Piatkové preteky poznačilo nepriaznivé počasie. Organizátori preto skrátili trať na 173 km. Pôvodne mali cyklisti po príchode z Doncasteru do Harrogatu absolvovať v cieľovom meste tri okruhy, no išli sa iba dva. Najmä v úvode pretekov husto pršalo.