Hrať v Anglicku bol vždy môj sen, povedal Gvardiol po príchode do City

Chorvátsky futbalista Joško Gvardiol prestúpil z RB Lipsko do Manchestru City, kde podpísal päťročnú zmluvu. Anglický majster zaplatil za neho približne 90 miliónov eur. Stal sa tak najdrahším obrancom histórie.





"Manchester City s potešením potvrdzuje príchod Joška Gvardiola z RB Lipsko. Obranca sa stal po Mateovi Kovačičovi druhým Chorvátom, ktorého klub podpísal v letnom prestupovom období pred začiatkom sezóny 2023/2024," cituje z vyhlásenia City agentúra DPA.Chorvátsky reprezentant strávil uplynulé dve sezóny v Lipsku a v oboch zvíťazil v Nemeckom pohári. Bol súčasťou chorvátskej reprezentácie na MS 2022 v Katare, kde pomohol tímu k zisku bronzových medailí."Vždy som sníval o tom, že raz budem hrať v Anglicku. Každý, kto videl Manchester City hrať v minulej sezóne, vie, že je to najlepší tím na svete. To, že som sa pripojil k City, je pre mňa a moju rodinu niečo veľmi výnimočné. Aj to, že budem mať možnosť pracovať s Pepom Guardiolom je úžasné," uviedol Gvardiol k svojmu prestupu.