Slovenskí hokejisti obsadili na Hlinka Gretzky Cupe poslednú priečku, nezvládli ani zápas s Nemcami (video)

Žalostné vystúpenie

Musia bojovať celých 60 minút

5.8.2023 (SITA.sk) - Štyri zápasy, štyri prehry a konečná ôsma priečka. Taká je bilancia slovenskej reprezentácie hokejistov do 18 rokov na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup . Slovenskí mladíci v Trenčíne postupne podľahli rovesníkom zo Švajčiarska (3:6), Kanady (4:14), Fínska (1:2) a v piatok v súboji o konečnú umiestnenie aj Nemcom (4:6).V záverečnom vystúpení Slováci viedli 1:0, no potom inkasovali štyrikrát. Neskôr ešte dorovnali na 4:4, ale Nemci „udreli" ešte dvakrát a napokon triumfovali 6:4.„Po prvom góle namiesto toho, aby sme ešte zvýšili aktivitu, sme sa na nejakých 30 až 40 minút uspokojili. V poslednej tretine sme síce ukázali, kto sme, ale na víťazstvo na medzinárodnej úrovni je to málo,“ zhodnotil rozlúčkový duel na podujatí hlavný kouč domácej osemnástky Martin Dendis vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) . Jeho zverenci v piatok skórovali iba v presilovkách.Z výsledkového hľadiska bolo vystúpenie slovenského výberu žalostné, veď v štyroch stretnutiach inkasovali spolu až 28 gólov a strelili ich iba 12.„Z hľadiska výsledkov netreba k tomu celému nejaký komentár. Z hľadiska procesu nám trénerom to ukázalo o chalanoch veľa vecí - hokejovo, ľudsky aj takticky. Za to sme vďační a pre chalanov je obrovská skúsenosť, že si mohli odohrať tento turnaj. Verím, že k tomu pristúpia tak, že si poznatky zoberú k srdcu a pôjdeme ďalej do sezóny," pokračoval v hodnotení tréner Dendis. „S odstupom si pozrieme jednotlivé zápasy a vyhodnotíme striedania jednotlivých hráčov. Z každým z nich si potom zavoláme a povieme im, s čím sme boli spokojní a čo chceme, aby zlepšili do ďalšej prípravy na majstrovstvá sveta," dodal.Najväčším problémom je skutočnosť, že slovenský tím síce v jednotlivých zápasoch predvedie aj dobré okamihy, nedokáže ich však na ľade prezentovať počas celého duelu.„Chalani chcú, ale musíme to pretaviť do výkonu na ľade. Musí to byť od začiatku, nie iba desať, dvadsať alebo tridsať minút v stretnutí, ale celých 60 minút. Turnaj nám ukázal, že ak robíme veci, ktoré máme, tak všetko máme vo vlastných rukách. Musíme sa naučiť robiť to, keď sa nám nedarí. Keď sa nám darí, tak to ešte posilňovať. Na medzinárodnej úrovni, ak človek poľaví, tak vidíme, ako to potom vyzerá. Musíme ísť stále vpred a robiť veci, ktoré chceme a máme robiť," uzavrel Dendis.Turnaj Hlinka Gretzky Cup vyvrcholí v Břeclavi sobotňajším finálovým súbojom medzi Čechmi a Kanaďanmi, v Trenčíne v stretnutí o 3. pozíciu proti sebe nastúpia Fíni a Američania.