Hravá interaktívna motivácia k ekologickému správaniu v OC Korzo Prievidza

26.10.2021 -

Interaktívna hra - Ekologická pátračka

O čo ide?

Ako v dnešnej dobe s pretlakom informácií komunikovať ekologickú tému tak, aby zaujala? OC Korzo Prievidza v spolupráci s majiteľom a tvorcom Escape room-ov na Slovensku s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti našli spoločnú reč, aj vhodný spôsob. Je ním interaktívna hra pre celú rodinu.Ak radi navštevujete obchodné centrum kvôli nákupom či dobrej káve, jedlu alebo zábave s priateľmi, tentokrát môžete využiť aj ďalšiu z možností, ktoré ponúka. V OC Korzo Prievidza môžete stráviť chvíle s rodinou efektívne, kreatívne a zároveň sa niečo užitočné naučiť. A nielen to. Výsledkom je výhra, a to pre úplne všetkých zúčastnených. Samozrejme – ekologická a okrem toho aj dizajnová.

Zapojte sa aj vy!

Čo získate po absolvovaní?

Interaktívna eko-pátračka spája deti i dospelých, priateľov i rodiny. Môžete sa do nej zapojiť individuálne i skupinovo a prežiť príjemné chvíle napríklad aj v sychravom jesennom počasí. Hrať môžete kedykoľvek počas otváracích hodín OC Korzo Prievidza ( 08:00 – 20:00) a zároveň vám to až tak veľa času nezaberie, takže stihnete aj obľúbenú kávu, dezert či iné aktivity so spoluhráčmi.Okrem zopakovania si ekologického správania, si v mnohých smeroch zároveň zvýšite povedomie o environmentálnych témach, dozviete sa odpovede na otázky, na ktoré ste už dlhšie hľadali odpoveď, ale aj také, ktoré vám možno nikdy nenapadli. Okrem toho je hlavnou výhrou pre zúčastnených lúštiteľov opakovane použiteľná ekotaška s originálnou víťaznou ilustráciou od kreatívnych detí z výtvarného odboru ZUŠ Bojnice, ktoré sa zúčastnili súťaže na tému ekológia očami detí.

Ako hrať?

Prečo vlastne vznikla takáto aktivita?

Pri vstupe dostanete od hostesky hrací plánik obchodného centra s popismi a ilustráciami, ako aj nálepky.Vašou úlohou je body označené v plániku otáznikmi nájsť priamo v obchodnom centre a priradiť im správny piktogram z nálepiek. Symboly typu kôš, bicykel, separácia a iné, sú v OC Korzo umiestnené bežne, nejde o žiadne účelovo doplnené obrázky. Musíte byť preto pozorní a vnímaví.Zvyšné nálepky umiestnite na druhú stranu plánika, kde pomocou náučných textov a vyznačených slov nielen získate zaujímavé informácie o ochrane našej planéty, ale zároveň vyskladáte súvisiaci citát od Marka Twaina, na ktorý čaká hosteska. A výhra v podobe originálnej tašky je vaša.Hra má 2 verzie – 1. pre deti ( len horné podlažie) a 2. pre dospelých ( obe podlažia). Pre ktorú sa rozhodnete, je len na vás. https://www.ockorzo.sk/udalost/patracia-ekohra-v-korze "Hlavným impulzom OC Korzo Prievidza bolo odkomunikovať širokej verejnosti tému ochrany životného prostredia, ktorá mu nie je cudzia a dlhodobo sa jej venuje aj v praxi. Napríklad formou perlátorov v umývadlách, šetrného duálneho splachovania na toaletách, separovaného zberu odpadov, využívaním ekologických energetických zdrojov i eko žiaroviek, používaním kompostérov či podporou cyklistov zvýšeným počtom cyklo-stojanov." Uvádza riaditeľka OC Korzo Prievidza Katarína Koreňová.Nákupné centrum, ako miesto koncentrácie veľkého počtu ľudí, dokáže poskytnúť priestor aj na prezentáciu tém týkajúcich sa nás všetkých, akou je i téma ekológie. A nás teší, že sa využíva aj takýmto spôsobom.