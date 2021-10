Suja môže prísť za výroky a obliatie Matoviča až o 3-tisíc eur, výbor riešil aj podnet Kotlebu na Pročka (video)

26.10.2021 - Nezaradený poslanec Miroslav Suja (Republika) môže dostať pokutu až do výšky 3 000 eur za jeho výroky a za narušenie poriadku v pléne parlamentu. Mandátový a imunitný výbor parlamentu začal voči nemu konanie.





Pre agentúru SITA to povedala predsedníčka výboru Anna Andrejuvová (OĽaNO). Konanie voči poslancovi Jozefovi Pročkovi (OĽaNO) za jeho vyjadrenie na adresu Mariana Kotlebu (ĽSNS) sa nezačalo, pretože výbor neprijal platné uznesenie.Prvý podnet na poslanca Suju podal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) za narušenie poriadku v rokovacej sále, keď oblial ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) pohárom vody. „Začali sme konanie. Hrozí tam pokuta až do výšky dvetisíc eur podľa rokovacieho poriadku,“ priblížila Andrejuvová.Druhý podnet dal na Suju poslanec Ján Benčík (klub SaS) za výrok, že „áno, človek zo Slovenska bol zavraždený na Ukrajine kvôli tomu, že ho pán Benčík zverejnil na svojom Facebooku“. Benčík vyzval vtedy Suju, aby povedal, kto má byť ten človek, ktorého zverejnil a bol kvôli nemu vraj zavraždený. Benčík uviedol, že je to hlúposť.Benčík žiada verejné ospravedlnenie od Suju v pléne parlamentu. „Ak tak neurobí, ide návrh na pokutu z platu 1 000 eur,“ povedala Andrejuvová. Poslanci Suja aj Benčík majú možnosť sa na výbore k veci vyjadriť. Suja v utorok na výbore nebol, ospravedlnil sa z osobných dôvodov.Výbor v utorok riešil aj podnet Mariana Kotlebu na poslanca Jozefa Pročka. Išlo o výrok o jeho výrok: „Stále tu zaznieva, že som behal holý po námestiach. Pred 25 rokmi som prebehol v relácii, ale keď títo fašistickí extrémisti nemajú nič iné, pretože nekradol som ako Suja s Kotlebom na župe. Nekradol som ako tamto banda zlodejská.“Kotleba žiadal ospravedlnenie. Mandátový a imunitný výbor vypočul Pročka aj Kotlebu. Podľa Andrejuvovej výbor skonštatoval, že návrh bol prednesený a začína sa konanie, ale nebol väčšinou prijatý.