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01. októbra 2026
Hrdina bronzového Pekingu sa vracia do Slovana. Rybár podpísal zmluvu na tri roky
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
Brankár Patrik Rybár sa po rokoch strávených v zahraničí vracia do HC Slovan Bratislava. Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu, kde patril medzi hlavné opory historického úspechu Slovenska, podpísal s ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Brankár Patrik Rybár sa po rokoch strávených v zahraničí vracia do HC Slovan Bratislava. Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu, kde patril medzi hlavné opory historického úspechu Slovenska, podpísal s „belasými“ trojročnú zmluvu.
Hokejový brankár Patrik Rybár sa vracia do HC Slovan Bratislava. Tridsaťdvaročný slovenský reprezentant sa s klubom dohodol na zmluve na tri roky a jeho angažmán platí od 1. októbra.
Pre Slovan ide o príchod brankára s bohatými skúsenosťami zo zahraničia a predovšetkým jedného z hrdinov historického slovenského úspechu na ZOH 2022 v Pekingu. Rybár vstupoval do olympijského turnaja ako brankárska trojka, postupne sa však vypracoval na jednotku slovenského tímu.
V šiestich vystúpeniach na turnaji dosiahol úspešnosť zákrokov 96,6 percenta a priemer iba 0,86 inkasovaného gólu na zápas. Vyvrcholením jeho výkonov bol duel o bronz proti Švédsku. Slovensko zvíťazilo 4:0 a Rybár pri najväčšom úspechu slovenského hokeja na scéne zimných olympijských hier. Po skončení olympijského turnaja ho zaradili aj do All-Stars tímu.
Do Bratislavy sa teraz vracia po dlhom zahraničnom pôsobení. Po angažmáne v českom Hradci Králové podpísal v roku 2018 zmluvu s organizáciou Detroit Red Wings. V zámorí chytal za Grand Rapids Griffins v AHL, kde v 37 zápasoch dosiahol úspešnosť zákrokov 90,8 percenta.
Nasledovalo fínske Kärpät Oulu. Za tento klub odchytal v základnej časti 70 zápasov s úspešnosťou 91,8 percenta. Pred sezónou 2021/2022 zamieril do KHL. Postupne pôsobil v Diname Minsk, Spartaku Moskva, Červená hviezda Kchun-lun a naposledy v Šanghaji Dragons. Počas piatich sezón v KHL odchytal 157 zápasov s úspešnosťou zákrokov 91,5 percenta.
Rybárov návrat do Slovana má zároveň výrazný rodinný rozmer. Jeho otec Pavol Rybár bol dlhoročným brankárom bratislavského klubu. Počas ôsmich sezón v belasom drese získal tri majstrovské tituly a v súčasnosti pôsobí v Slovane ako videoanalytik.
Otec a syn sa dokonca v minulosti stretli v jednom ligovom zápase. V novembri 2010 v stretnutí proti HK Orange 20 v 54. minúte mladý Patrik vystriedal v bránke Slovana práve svojho otca. Teraz sa do klubu vracia ako skúsený reprezentačný brankár a olympijský medailista.
„Jeho príchod má okrem výrazných športových skúseností aj osobitný rozmer – pokračuje v belasých stopách svojho otca Pavla,“ uviedol Slovan. „Je to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol zostať na Slovensku a Slovan bol jedinou voľbou," povedal po podpise viacročnej zmluvy s „belasými“ Patrik Rybár, ktorý bude v Bratislave nastupovať s číslom 42.
Zdroj: SITA.sk - Hrdina bronzového Pekingu sa vracia do Slovana. Rybár podpísal zmluvu na tri roky © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejový brankár Patrik Rybár sa vracia do HC Slovan Bratislava. Tridsaťdvaročný slovenský reprezentant sa s klubom dohodol na zmluve na tri roky a jeho angažmán platí od 1. októbra.
Pre Slovan ide o príchod brankára s bohatými skúsenosťami zo zahraničia a predovšetkým jedného z hrdinov historického slovenského úspechu na ZOH 2022 v Pekingu. Rybár vstupoval do olympijského turnaja ako brankárska trojka, postupne sa však vypracoval na jednotku slovenského tímu.
V šiestich vystúpeniach na turnaji dosiahol úspešnosť zákrokov 96,6 percenta a priemer iba 0,86 inkasovaného gólu na zápas. Vyvrcholením jeho výkonov bol duel o bronz proti Švédsku. Slovensko zvíťazilo 4:0 a Rybár pri najväčšom úspechu slovenského hokeja na scéne zimných olympijských hier. Po skončení olympijského turnaja ho zaradili aj do All-Stars tímu.
Do Bratislavy sa teraz vracia po dlhom zahraničnom pôsobení. Po angažmáne v českom Hradci Králové podpísal v roku 2018 zmluvu s organizáciou Detroit Red Wings. V zámorí chytal za Grand Rapids Griffins v AHL, kde v 37 zápasoch dosiahol úspešnosť zákrokov 90,8 percenta.
Nasledovalo fínske Kärpät Oulu. Za tento klub odchytal v základnej časti 70 zápasov s úspešnosťou 91,8 percenta. Pred sezónou 2021/2022 zamieril do KHL. Postupne pôsobil v Diname Minsk, Spartaku Moskva, Červená hviezda Kchun-lun a naposledy v Šanghaji Dragons. Počas piatich sezón v KHL odchytal 157 zápasov s úspešnosťou zákrokov 91,5 percenta.
Rybárov návrat do Slovana má zároveň výrazný rodinný rozmer. Jeho otec Pavol Rybár bol dlhoročným brankárom bratislavského klubu. Počas ôsmich sezón v belasom drese získal tri majstrovské tituly a v súčasnosti pôsobí v Slovane ako videoanalytik.
Otec a syn sa dokonca v minulosti stretli v jednom ligovom zápase. V novembri 2010 v stretnutí proti HK Orange 20 v 54. minúte mladý Patrik vystriedal v bránke Slovana práve svojho otca. Teraz sa do klubu vracia ako skúsený reprezentačný brankár a olympijský medailista.
„Jeho príchod má okrem výrazných športových skúseností aj osobitný rozmer – pokračuje v belasých stopách svojho otca Pavla,“ uviedol Slovan. „Je to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol zostať na Slovensku a Slovan bol jedinou voľbou," povedal po podpise viacročnej zmluvy s „belasými“ Patrik Rybár, ktorý bude v Bratislave nastupovať s číslom 42.
Zdroj: SITA.sk - Hrdina bronzového Pekingu sa vracia do Slovana. Rybár podpísal zmluvu na tri roky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
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