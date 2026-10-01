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 24hod.sk    Šport

01. októbra 2026

Pred 30 rokmi na Faerských ostrovoch rozhodol Dubovský. Ako dopadnú Slováci teraz? – VIDEO


Tagy: Liga národov 2026/2027 Slovenskí futbalisti tretí zápas

Na slovenských futbalistov čaká na Faerských ostrovoch chlad a tvrdé ihrisko. V posledný augustový deň roka 1996 hrali futbalisti Slovenska kvalifikačný zápas o postup na MS 1998 na Faerských ...



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6abc1b9ecf80d202471168 676x359 1.10.2026 (SITA.sk) - Na slovenských futbalistov čaká na Faerských ostrovoch chlad a tvrdé ihrisko.


V posledný augustový deň roka 1996 hrali futbalisti Slovenska kvalifikačný zápas o postup na MS 1998 na Faerských ostrovoch.

Zverenci trénera Jozefa Jankecha sa vtedy u ostrovného "trpaslíka" poriadne natrápili na víťazstvo 2:1. Zabezpečil ho až Peter Dubovský gólom z priameho kopu v 90. minúte, prvý gól hostí strelil Ľubomír Moravčík.

Po 30 rokoch


Prešlo 30 rokov a mesiac a slovenskí futbaloví reprezentanti sú znova na Faerských ostrovoch. Na letisku Vagar pristáli v stredu večer po trojhodinovom lete z Košíc o 18.45 h miestneho času (na Slovensku je o hodinu viac).

Odtiaľ sa výprava presunula do 20-tisícového hlavného mesta Tórshavn. Na tamojšom národnom štadióne Tórsvöllur odohrajú zverenci trénera Vladimíra Weissa st. tretí zápas C-divízie Ligy národov. Hrať sa bude v piatok od 20.45 h.


Silný vietor a chlad


Slovákov vítala na Faerských ostrovoch prijateľná teplota okolo 12 stupňov, vietor však spôsoboval väčší chlad.

"Rozprával som sa s kazašskými chlapcami, ktorí tam hrali pred nami - terén bude ťažký, tvrdé ihrisko, silný vietor, dážď, nie dobré podmienky pre futbal. Poznám tamojšie podmienky, hral som na tom štadióne so Slovanom," povzdychol si Vladimír Weiss, cituje ho web futbalsfz.sk.

Domáci budú bojovať


Čo očakáva od súpera a zápasu? "Čaká nás fyzicky náročný duel. Oba tímy hrajú na tom istom ihrisku, ale domáci na ňom vedia hrať. Musíme trafiť zostavu. Aj vzhľadom na umelú trávu a nahustený program určite príde k obmene v zostave a k rotácii hráčov. Chlapci toho majú dosť, zápasy, cestovanie. Domáci budú bojovať, majú to v krvi. Chceme súperovi vziať body, vyhrať, uvidíme, čo nám dovolí," skonštatoval Weiss.

Bez tria mladíkov


Hlavný tréner tímu SR má k dispozícii 26 hráčov: brankárov Dominika Greifa, Martina Dúbravku, Dominika Takáča a Jakuba Surovčíka - obrancov Martina Valjenta, Milana Škriniara, Dávida Hancka, Adama Oberta, Denisa Vavra, Ľubomíra Šatku, Ivana Mesíka, stredopoliarov Ondreja Dudu, Stanislava Lobotku, Petra Pokorného, Michala Faška, Tomáša Riga, Tomáša Suslova a útočníkov Lea Sauera, Davida Strelca, Lukáša Haraslína, Róberta Boženíka, Tomáša Bobčeka, Adriána Kaprálika, Ivana Schranza, Dávida Ďuriša a Erika Prekopa.

"Trojica Hugo Pavek, Mario Sauer a Nino Marcelli je s reprezentačným tímom do 21 rokov, a takto to zostane do konca zrazu," informoval web SFZ.


Zdroj: SITA.sk - Pred 30 rokmi na Faerských ostrovoch rozhodol Dubovský. Ako dopadnú Slováci teraz? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 Slovenskí futbalisti tretí zápas
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