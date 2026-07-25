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25. júla 2026

Hrebienok má novinku pre malých aj veľkých. Nová lezecká stena je prístupná úplne zadarmo – FOTO


Tagy: bouldering Horské stredisko Vysoké Tatry letená turistika Lezenie Tatranský ľadový dóm

Vstup na túto novinku je bezplatný, čo prispeje k ešte širšej dostupnosti pre návštevníkov Tatier. Letná ponuka vo



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753164175_2616834118719461_3403968129010051067_n.png 676x507 25.7.2026 (SITA.sk) - Vstup na túto novinku je bezplatný, čo prispeje k ešte širšej dostupnosti pre návštevníkov Tatier.

 


Letná ponuka vo Vysokých Tatrách sa rozšírila o novú atrakciu. Ako informoval Marián Galajda z Tatry mountain resorts, na Hrebienku, známej turistickej križovatke a mieste Tatranského ľadového dómu, otvorili exteriérovú lezeckú boulderingovú stenu, ktorá je prístupná pre širokú verejnosť.

Bouldering predstavuje formu lezenia bez použitia lana a istenia, kde sú lezecké cesty kratšie, zato intenzívnejšie a dopad je zabezpečený mäkkým povrchom. Stena je navrhnutá tak, aby vyhovovala všetkým vekovým kategóriám a rôznym úrovniam lezeckých skúseností. Trasy sú odstupňované od stupňa V0 pre začiatočníkov až po V10 pre pokročilých lezcov. Pre bezpečnosť sa odporúča, aby deti do 15 rokov liezli pod dohľadom dospelých. Vstup na túto novinku je bezplatný, čo prispeje k ešte širšej dostupnosti pre návštevníkov Tatier.
 
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„Je to novinka, ktorou dopĺňame možnosť aktivít na Hrebienku. Ten je obľúbeným cieľom rodinných výletov a tak si rodiny budú môcť okrem turistiky a relaxu v neďalekej Príjemnej zóne užiť aj skutočné lezenie. Boulderingová stena sa nachádza na južnej stene bývalého SKI-clubu. Je široká 13 metrov, vysoká 4,5 metra a farebne odlíšené chyty uľahčujú orientáciu na stene. Návštevníci nepotrebujú žiadnu špeciálnu výbavu ani skúsenosti, stačí chuť vyskúšať niečo nové,“ riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry zdôraznil Dušan Slavkovský.

Hrebienok je známy nielen ako turistický uzol, ale aj ako centrum rôznych aktivít počas celého roka. Okrem boulderingovej steny tu nájdete v zime aj Tatranský ľadový dóm, sú tu relaxačné zóny, ktoré vyhľadávajú rodiny s deťmi aj adrenalínoví športovci.
 
 

 



Zdroj: SITA.sk - Hrebienok má novinku pre malých aj veľkých. Nová lezecká stena je prístupná úplne zadarmo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bouldering Horské stredisko Vysoké Tatry letená turistika Lezenie Tatranský ľadový dóm
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