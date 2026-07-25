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25. júla 2026
Bratislava otvorila prvú časť Živého námestia. Námestie SNP prešlo výraznou premenou – FOTO
Námestie je zelenšie a pribudli aj vodozádržné opatrenia. Bratislava tento týždeň sprístupnila pre verejnosť prvú časť Živého ...
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25.7.2026 (SITA.sk) - Námestie je zelenšie a pribudli aj vodozádržné opatrenia.
Bratislava tento týždeň sprístupnila pre verejnosť prvú časť Živého námestia. V rámci nej prešlo zmenami najmä Námestie SNP a juh Poštovej ulice. „Rôznofarebné, ale najmä rôznoúrovňové spevnené povrchy nahradila kvalitná žulová dlažba, vrátane chodníka medzi Poľským inštitútom a Ministerstvom kultúry SR," uviedlo mesto na sociálnej sieti. Rozšírili tiež priestor pre peších na úkor asfaltovej vozovky a doplnili cykloinfraštruktúru.
„Osadili sme nový bratislavský mobiliár (koše a lavičky), vymenili trakčné stĺpy, vybudovali novú rampu aj schodisko do priľahlej nemocnice a lekárne," doplnila ďalej samospráva. Celý priestor námestia dostal tiež úplne nové verejné osvetlenie. Obnovy sa dočkal aj Pamätník Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorý v rámci rekonštrukcie osadili do novej dlažby tak, aby bol dôstojným pietnym miestom a spomienkou na dvoch mladých ľudí, ktorí zahynuli násilnou smrťou.
V nasledujúcich dňoch budú ešte doznačovať priestory určené pre peších na prechádzanie cez vozovku a električkovú trať, finalizovať verejné osvetlenie aj nasvietenie budov.
„Stavebné práce, samozrejme, naďalej pokračujú. Na Námestí Nežnej revolúcie a na Špitálskej pokračujeme v dláždení spevnených plôch, výsadbe stromov, osádzaní električkových prístreškov a budovaní nového nástupiska," vymenoval magistrát ďalšie plány na premenu centrálnej časti mesta.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava otvorila prvú časť Živého námestia. Námestie SNP prešlo výraznou premenou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislava tento týždeň sprístupnila pre verejnosť prvú časť Živého námestia. V rámci nej prešlo zmenami najmä Námestie SNP a juh Poštovej ulice. „Rôznofarebné, ale najmä rôznoúrovňové spevnené povrchy nahradila kvalitná žulová dlažba, vrátane chodníka medzi Poľským inštitútom a Ministerstvom kultúry SR," uviedlo mesto na sociálnej sieti. Rozšírili tiež priestor pre peších na úkor asfaltovej vozovky a doplnili cykloinfraštruktúru.
Nové osvetlenie aj obnovený pamätník
„Priestor námestia je zelenší – vysadili sme 18 nových stromov, rozšírili zelené plochy, pridali závlahu či stromové podsadby a rovnako sme upravili a ošetrili aj existujúcu zeleň," pokračuje mesto vo výpočte zmien. Pridali tu nielen zelené, ale aj modré riešenia. Pod povrchom vybudovali vodozádržné opatrenia, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu v území. Na námestí pribudli tiež nové cestičky pre peších, ktoré zvýraznili a sprístupnili centrálny Pamätník SNP.
„Osadili sme nový bratislavský mobiliár (koše a lavičky), vymenili trakčné stĺpy, vybudovali novú rampu aj schodisko do priľahlej nemocnice a lekárne," doplnila ďalej samospráva. Celý priestor námestia dostal tiež úplne nové verejné osvetlenie. Obnovy sa dočkal aj Pamätník Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorý v rámci rekonštrukcie osadili do novej dlažby tak, aby bol dôstojným pietnym miestom a spomienkou na dvoch mladých ľudí, ktorí zahynuli násilnou smrťou.
Práce v centre Bratislavy pokračujú
V nasledujúcich dňoch budú ešte doznačovať priestory určené pre peších na prechádzanie cez vozovku a električkovú trať, finalizovať verejné osvetlenie aj nasvietenie budov.
„Stavebné práce, samozrejme, naďalej pokračujú. Na Námestí Nežnej revolúcie a na Špitálskej pokračujeme v dláždení spevnených plôch, výsadbe stromov, osádzaní električkových prístreškov a budovaní nového nástupiska," vymenoval magistrát ďalšie plány na premenu centrálnej časti mesta.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava otvorila prvú časť Živého námestia. Námestie SNP prešlo výraznou premenou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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