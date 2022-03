Hriešne dobré nákupy poukazujú na jedinečnosť a krásu, ktorá nepozná žiadne vzorce

Buďte samy sebou

16.3.2022 (Webnoviny.sk) -Má odvahu verejne rozprávať o smútku, kritike, šťastí, láske či kráse ako takej. Reč je o Eme Müllerovej, ktorá sa stala novodobou ambasádorkou sebalásky. V dobe filtrovej sa vybrala inou cestou - cestou bohyne, ktorá rešpektuje samú seba. Na túto cestu odkláňa všetky ženy, ktoré majú tendenciu na sebe neustále hľadať chyby. Poukazuje na krásu a jedinečnosť, ktorú v sebe ženy často skrývajú pre nedostatok sebavedomia. Niet divu, že sa práve Ema, spolu so svojou mamou, Soňou Müllerovou, stali hlavnými tvárami jarných Hriešne dobrých nákupov odkazujúcich na sebalásku. Tie budú prebiehať od 17. do 20. marca v nákupných centrách Aupark po celom Slovensku. Pre Slovenky majú jasný odkaz – "Buďte samy sebou".Obľúbené podujatie Hriešne dobré nákupy prináša pre svojich verných zákazníkov aj tento rok praktickú online verziu kupónov. Prehľadné informácie o všetkých kupónoch, ktoré môžu zákazníci využiť pri nákupoch v Aupark Bratislava, budú uverejnené na stránke www.hnd.sk . Online nákupné kupóny sú funkčne prispôsobené aj pre použitie v mobilných zariadeniach. Zákazníci tak pohodlne so svojim smartfónom v ruke objavia široký sortiment oblečenia, doplnkov, šperkov či kozmetiky, ktorý poskytujú tie najvychytenejšie značky v nákupnom centre Aupark Bratislava. Ešte pred samotným začiatkom podujatia si môžu návštevníci uložiť preferované kupóny do záložky "Obľúbené" a zabezpečiť si tak rýchly a pohodlný spôsob preukázania kupónov pri platení."Veľmi nás teší, že aj tento rok prichádzame s podujatím Hriešne dobré nákupy. Pokračujeme tak v tradícii jarných nákupov, ktoré návštevníkom ponúknu štýlové jarné kolekcie aj počas tejto sezóny. Želáme si, aby každá žena našla počas tohto podujatia výnimočné kúsky, ktoré jej budú počas jarných aj letných dní pripomínať jej krásu a jedinečnosť. Kupóny sú dostupné pre všetkých – stačí si prelistovať zoznam prostredníctvom smartfónu a čerpať inšpirácie, ktoré jednotlivé prevádzky ponúkajú, "Pre všetkých návštevníkov podujatia Hriešne dobré nákupy v bratislavskom Auparku budú pri vstupe do centra k dispozícii šarmantné hostesky s taškou plnou prekvapení od značiek Fann parfumérie, THE BODYSHOP, Khiel´s, PUPA, L´Occitane, Havlíkova Apotéka, Douglas či Perwoll. Tašku obdržia návštevníci, ktorí sa preukážu členstvom vo vernostnom programe a zakúpením magazínu Eva. Pohľad upúta aj 5 metrov vysoká farebná inštalácia v centrálnej zóne, ktorá zákazníkom poslúži ako dokonalé pozadie pre tvorbu kreatívnych fotografii či Tik Tok videí. Po uplynutí Hriešne dobrých nákupov sa inštalácia premení na špeciálnu zónu, kde sa budú po dobu niekoľkých mesiacov konať rôzne workshopy a rozhovory o kráse a spokojnosti so sebou samým. Nákupné centrum Aupark odštartuje s podujatím Hriešne dobré nákupy kampaň s názvom Everyday Beautiful, v rámci ktorej chce komunikovať o dôležitosti sebalásky a potrebe vyjadrenia osobitého a jedinečného štýlu každého z nás. Pre svojich návštevníkov pripravilo naozaj bohatý program. Novinky z fashion a make-up sveta prinesie napríklad platforma STUDIO 22 - prvá slovenská fashion a make-up akadémia založená profesionálnou make-up artistkou a stylistkou Janou Olšinskou. Neváhajte a zaregistrujte sa do bezplatného kurzu, po ktorom sa aj vy budete cítiť ako ,,guru" v oblasti módy a líčenia. Zoznam všetkých podujatí, ktoré sa uskutočnia v rámci kampane Everyday Beautiful, nájdete na webovej stránke www.aupark-bratislava.sk od 15.3.2022.Informačný servis