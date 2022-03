Cesty pod Tatrami sú napriek intenzívnemu sneženiu prejazdné, pár áut už však skončilo mimo vozovky

Pár áut skončilo mimo cesty

Platí aj výstraha prvého stupňa

16.3.2022 (Webnoviny.sk) - Všetky cestné úseky pod Tatrami sú v stredu ráno aj napriek intenzívnemu sneženiu zjazdné. Potvrdil to pre agentúru SITA riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský. Cestári podľa jeho slov robia všetko preto, aby to tak naďalej ostalo a zatiaľ sa im to darí. Vodičom v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča zároveň odporučil, aby jazdili opatrne a zodpovedne. V ranných hodinách už totiž na viacerých úsekoch skončili autá mimo cesty.Na silné sneženie s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Štrba a Batizovce (okr. Poprad) upozorňuje aj portál zjazdnost.sk. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu výstrahu prvého stupňa pre takmer všetky okresy na strednom a východnom Slovensku pred poľadovicou a snežením.V okrese Poprad platia do 12:00, na jeho území sa ojedinele, najmä vo vyšších častiach, očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne do 10 až 15 cm nového snehu.