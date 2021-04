Hrivík a Cehlárik končia v Leksand IF, obom hokejistom sa vo Švédsku darilo

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Švédsky hokejový klub Leksand IF v stredu potvrdil odchod ôsmich hráčov kádra zo sezóny 2020/2021 vrátane dvojice slovenských útočníkov Petra Cehlárika Marek Hrivíka . Ako informuje vedenie klubu na svojom oficiálnom webe, tím opúšťajú aj Fíni Janne Juvonen s Ottom Paajanenom a domáci hráči Daniel Gunnarsson, Lucas Nordsäter, Mattias Göransson a Daniel Olsson Trkulja.Slovákom sa v Leksande po individuálnej stránke darilo. Marek Hrivík sa s 51 bodmi (14+37) stal najproduktívnejším hráčom základnej časti a vyhlásili ho aj za najužitočnejšieho hokejistu dlhodobej súťaže. Peter Cehlárik si k 20 gólov pripísal aj 20 asistencií a bol najlepším strelcom klubu.Už v pondelok ruské weby informovali o odchode Hrivíka do KHL , kde by mal hrať za Torpedo Nižnij Novgorod . Ten v minulosti hral v KHL za Viťaz Podoľsk v sezóne 2018/2019.Leksand vo švédskej SHL skončil po základnej časti tretí, no v play-off vo štvrťfinále prehral s Örebrom 0:4 na zápasy.