Hrnčiar: Ak M. Jankovská komunikovala s Marianom K., mala by odstúpiť

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ak je pravda, že si Monika Jankovská vymenila s Marianom K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, viac ako 1000 správ, nemá na poste štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR čo robiť. V utorok po brannobezpečnostnom výbore to povedal podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd). Naznačil, že by sa v prípade odstúpenia nemala vrátiť ani do funkcie sudkyne.povedal Hrnčiar s tým, že to platí na koaličných aj opozičných poslancov. Tí by mali podľa jeho slov zvážiť svoju politickú budúcnosť.Podľa jeho slov by mala Jankovská najlepšie vedieť, o čom si písala s Marianom K. Na otázku, či jej verí, odpovedal, že verí orgánom činným v trestnom konaní. Podotkol, že politika sa nedá robiť podľa nadpisov v novinách.Na otázku, či by bolo v poriadku, ak by sa Jankovská po odchode zo svojej pozície stala opäť sudkyňou, reagoval, že sudcovia musia niesť zodpovednosť za svoje konanie. Podľa jeho slov nie je v poriadku, ak sa ľudia z politiky vrátia k sudcovskej praxi." dodal.Národná kriminálna agentúra vykonala u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón. Podľa medializovaných informácií mala Jankovská údajne intenzívne komunikovať s Marianom K. Jankovská komunikáciu poprela.Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je jej zotrvanie vo funkcii neobhájiteľné. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži demisiu.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) čaká na potvrdenie údajnej komunikácie Jankovskej s Marianom K. Keďže ju doteraz neodvolal, bude čeliť odvolávaniu on. Opozícia iniciovala mimoriadnu schôdzu, ktorá by mala byť v piatok (6. 9.) a na ktorej sa bude hlasovať o vyslovení dôvery premiérovi.