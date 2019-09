Obvinenie v kauze zrážky lodí na Dunaji vznesú najneskôr v januári

Na snímke žeriav vyťahuje vrak potopenej výletnej lode Hableány pri Margitinom moste na rieke Dunaj v Budapešti 11. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 3. septembra (TASR) - Maďarské orgány by mali do konca októbra ukončiť vyšetrovanie tragickej májovej zrážky výletnej lode Viking Sigyn s vyhliadkovou loďou Hableány na palube s kórejskými turistami. Najneskôr v januári by potom malo byť vznesené aj obvinenie, uviedlo v utorok internetové vydanie denníka Magyar Hírlap.Denník poznamenáva, že v Maďarsku existujú len štyria experti, ktorí by mohli napomôcť vyšetrovaniu. Jeden z nich je ale technickým riaditeľom spoločnosti, ktorá prevádzkovala vyhliadkovú loď, preto zrejme bude z celého procesu vylúčený.Jedna expertíza už existuje, ale na žiadosť obhajcu ukrajinského kapitána Viking Sigynu teraz čakajú na správu iného odborníka. Tá sa však podľa Magyar Hírlapu nebude výrazne líšiť od prvej, pretože navigačné a iné systémy plavidla relatívne presne zaznamenali okolnosti tragédie.Prokuratúra VI. a VII. budapeštianskeho obvodu sa odvolala voči verdiktu Odvolacieho súdu maďarského hlavného mesta, ktorý minulý piatok (30.8.) rozhodol o jednomesačnom predĺžení vyšetrovacej väzby ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C., podozrivého zo spôsobenia zrážky s vyhliadkovou loďou. Prokuratúra trvá na svojej pôvodnej požiadavke predĺžiť vyšetrovaciu väzbu na tri mesiace.Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta na budapeštianskom úseku Dunaja po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky.Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednej nezvestnej kórejskej žene ešte stále pátrajú.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)