Hrnčiar: Most-Híd má ešte dosť času na získanie podpory od voličov

Andrej Hrnčiar, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Vládny Most-Híd rokuje s ďalšími politickými stranami, do parlamentných volieb má ešte dosť času na to, aby získal podporu od viac ako piatich percent voličov. Myslí si to podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd). Svoju budúcnosť mimo tejto strany nezvažuje.skonštatoval Hrnčiar s tým, že už v minulosti prieskumy ukazovali inak, ako to napokon ukázali výsledky volieb.Hrnčiar nechcel zatiaľ povedať, s ktorými stranami Most-Híd ešte rokuje.povedal s tým, že ak budú rokovania úspešné, bližšie informácie oznámi predseda strany Béla Bugár.Most-Híd sa nateraz dohodol na spolupráci pred voľbami do NR SR s mimoparlamentnou Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA-MKDSZ). Vládna strana rokovala aj s neparlamentnou SMK či Maďarským fórom, ale napokon sa nedohodli. Most-Híd sa počas leta rozprával aj s predstaviteľmi ďalších neparlamentných strán - Šancou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Slovenskou konzervatívnou stranou.