Irán tvrdí, že v priebehu dvoch dní dokáže obohatiť urán na 20 percent

Teherán 3. septembra (TASR) - Irán je do dvoch dní schopný obnoviť výrobu uránu obohateného na úroveň 20 percent. Oznámil to v utorok hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Behrúz Kamálvandí, píše agentúra Reuters.povedal Kamálvandí, ktorého slová citovala iránska tlačová agentúra Fars.Obohatenie uránu na úroveň 20 percent sa považuje za dôležitý medzistupeň na ceste k získaniu 90-percentného uránu potrebného na výrobu atómovej bomby, dodal Reuters.Islamská republika má v súčasnosti k dispozícii 241,6 kilogramu nízkoobohateného uránu. To je o 36,6 kilogramu viac, ako mala na začiatku júla a o 38,8 kilogramu viac, ako jej povoľuje jadrová dohoda, uviedla minulý týždeň Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Iránske zásoby obohateného uránu podľa MAAE výrazne prevyšujú limit, ktorý Teheránu stanovila jadrová dohoda so svetovými veľmocami z roku 2015.Jadrová dohoda medzi Iránom a svetovými veľmocami - USA, Ruskom, Čínou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom - zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby Irán nemohol túto technológiu využiť na výrobu jadrových zbraní.Irán tento rok pozastavil plnenie niektorých záväzkov zo spomínanej dohody. Reagoval tým na rozhodnutie Spojených štátov, ktoré v roku 2018 od dohody odstúpili a zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy.Irán už skôr pohrozil, že od 6. septembra začne obohacovať urán na úroveň 20 percent, ak zostávajúce signatárske krajiny dohody nevyvinú úsilie na zmiernenie vplyvu amerických sankcií.