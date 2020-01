Hrnko dôveruje záverom vyšetrovania pádu AN-24, podľa Naďa by mohol byť zverejnený spis

Žiadali znovuotvorenie vyšetrovania

Nezmyselné utajovanie

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR Anton Hrnko (SNS) dôveruje záverom vyšetrovateľov leteckého nešťastia z roku 2006, keď pri tragédii pri severomaďarskej obci Hejce zahynulo 41 profesionálnych vojakov a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany SR. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA, pričom podľa Hrnka ľudia, ktorí rozprávajú o tom, že by sa mal prípad znovu otvoriť, iba zneužívajú tragédiu.Podľa Jaroslava Naďa z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) je štrnásť rokov dostatočný čas na to, aby sa s tragédiu vyrovnali aj inštitúcie.Po desiatich rokoch od nehody v roku 2016 sa niektorí pozostalí dožadovali nového vyšetrenia havárie, pretože podľa nich závery vyšetrovania vychádzali z neúplných informácií. Generálna prokuratúra SR však skonštatovala, že pôvodné rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade havárie bolo vydané zákonne.„Dôverujem orgánom, ktoré to vyšetrovali, a tí ľudia, ktorí hecujú pozostalých po tejto tragédii, sú jednoducho nezodpovední," uviedol Hrnko. Podľa Naďa by mohol byť zverejnený celý vyšetrovací spis nešťastia.„Toto obdobie je dostatočne dlhé na to, aby sme sa ako spoločnosť mohli konečne pozrieť pozostalým do očí a aby ministerstvo obrany zverejnilo komplexné informácie z vyšetrovania tejto udalosti. Nezmyselné utajovanie vyšetrovacieho spisu vedie iba k množstvu nezodpovedaných otázok a k pretrvávajúcemu žiaľu blízkych," povedal Naď.Vojenský špeciál An-24 havaroval pred 14 rokmi 19. januára 2006 po náraze do kopca Borsó pri severomaďarskej obci Hejce. Na palube lietadla bolo 43 ľudí vracajúcich sa z mierovej misie KFOR v srbskej provincii Kosovo. Nehodu prežil jediný vojak, v tom čase nadporučík Martin Farkaš.Januárová havária slovenského vojenského špeciálu An-24 z roku 2006 je najväčšou tragédiou v histórii slovenského letectva. Na Slovensku bol po nehode 24-hodinový štátny smútok. Vtedajší slovenský minister obrany Juraj Liška (SDKÚ-DS) po tragédii podal demisiu.