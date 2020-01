Oligarchiu sa podľa Kollára musí odstrihnúť od politiky, Beblavý chce celkovú zmenu systému

Neotvárať registrované partnerstvá

Problémová voľba kľúčových postov

19.1.2020 - Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár má niekoľko zásadných podmienok na vstup do povolebnej koalície, vylúčil však stranu Smer-SD a ĽSNS. Povedal to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Predseda strany Spolu - občianska demokracia Miroslav Beblavý považuje za kľúčovú skôr celkovú zmenu systému na Slovensku. Obaja politici sa zhodli na tom, že je potrebné urobiť zásadné reformy v zdravotníctve, školstve či v justícii.„Nevstúpim do vlády, ak nebudú splnené niektoré naše podmienky. Prvou vecou je, že sa nemôžu rušiť sociálne opatrenia. Chcem stavať nájomné byty, zbaviť ľudí exekúcií a neotvárať témy, ako sú napríklad registrované partnerstvá," povedal Kollár.Beblavý nepovažuje stanovovanie si podmienky za vhodné riešenie. „Je to nezodpovedné, náš program nikoho nevydiera. Najdôležitejšie je vymeniť túto vládu, zabrániť vláde fašistov a dohodnúť sa,“ uviedol Beblavý.Poslanci Národnej rady SR počas diskusie riešili aj súčasné problémy v justícii či na prokuratúre. Podľa Kollára je v oblasti kľúčové odstrihnutie záujmových skupín. „Korupcia vychádza z financovania politických strán. Oligarchiu musíme odstrihnúť od politiky, a tým sa musí začať,“ dodal Kollár.Beblavý vníma ako problém voľbu kľúčových postov v justícii či prokuratúre. Podľa neho je dôležité zmeniť spôsob voľby a aj detailnejšie kontrolovať jednotlivých kandidátov.„Ide o zmenu voľby generálneho prokurátora a špeciálneho prokuratúra. Je potrebné, aby fungoval podobný systém, ako pri voľbe ústavných sudcov. Okrem verejného vypočutia je dôležité aj skontrolovať majetkové pomery a sfunkčniť mechanizmy, ktoré máme," uzavrel Beblavý.