Hrnko: Je nezmyselné, aby NAKA vykladala dejiny, ktoré nie sú uzavreté

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) považuje za nezmyselné, aby Národná kriminálna agentúra (NAKA) posudzovala dejiny, ktoré ešte nie sú uzavreté. Vyhlásil to na sociálnej sieti v reakcii na to, že upútavku RTVS na reláciu Najväčší Slovák, ktorá obsahovala aj podobizeň prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa, preverí prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) spolu s políciou. Tvorcovia relácie sa napokon rozhodli Tisa z relácie vylúčiť.tvrdí Hrnko s tým, že ani prokurátor, ani sudca, ani kat nemôžu vyriešiť problémy výkladu dejín.myslí si.Hrnko sa pýta, na čo sú celé ústavy historikov, keď na výklad národných dejín postačí NAKA.odkázal.Producent spomínaného programu Peter Núňez uviedol, že. Vysvetlil, že od leta komunikuje s Róbertom Kotianom, Ľubošom Machajom, Jánom Roháčom a Irenou Roháčovou, ktorí sú súčasťou scenáristického tímu. Pripomenul, že celoslovenská anketa má nateraz odborného garanta Dušana Kováča, ku ktorému by sa mali pridať aj ďalší.Núňez citoval historika Kováča, podľa ktorého by. Producenta by mrzelo, keby hystéria okolo jednej osoby potlačila zmysel celého formátu.priznal Núňez. Tiež vyjadril nádej, že o osobe Tisa ešte bude verejnoprávna televízia diskutovať a tému odtabuizuje.