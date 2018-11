S. Grega: Ak je vôľa pomôcť mestu úprimná, všetko ostatné ide

Stanislav Grega, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 2. novembra (TASR) – O post primátora Prešova sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza sedem kandidátov. Nezávislý kandidát 60-ročný Stanislav Grega chce v určitých dňoch bezplatnú MHD, vybudovať záchytné parkoviská a parkovacie domy. Rovnako chce zaviesť výrobu zámkovej dlažby pre potreby Technických služieb mesta Prešov, a. s., a vybudovať nový priemyselný park.S myšlienkou kandidovať na post primátora mesta Prešov som sa pohrával už dlhšie, avšak chýbala mi odvaha a skúsenosti. Iniciatívu na mojej kandidatúre majú aj moji dobrí priatelia, ktorí ma do toho takzvane 'nakopli'. Sám patrím medzi ľudí, ktorým veci verejné nie sú ľahostajné. Ak sa podarí vyskladať aspoň 16 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí to s mestom myslia úprimne a vážne, nerobil by som rozdiely, či sú z politických strán, politických hnutí alebo nezávislí. Ak je vôľa pomôcť mestu úprimná, všetko ostatné ide bokom.V mojom predvolebnom vyhlásení ohľadom zavedenia bezplatnej MHD v zimných mesiacoch počas víkendov a sviatkov treba hľadať viacero dôvodov. Prvým dôvodom je snaha pritiahnuť viac ľudí do centra mesta. Druhým je ochrana životného prostredia a zníženie hustoty dopravy, a tým pádom by malo dôjsť aj k zníženiu nehodovosti. Posledným dôvodom je aj snaha o obmedzenie počtu vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok.Navrhujem systém - jedno parkovacie miesto pre jednu bytovú jednotku. Na sídliskách, najmä sídlisku Sekčov, sídlisku Šváby a Sídlisku III nájsť vhodné pozemky na vybudovanie záchytných parkovísk, prípadne vybudovať aj parkovacie domy na okraji týchto sídliskových zón. Súkromná sféra nemá veľký záujem o vybudovanie spomínaných záchytných parkovísk, avšak pri lepšom hospodárení by sa s určitosťou našli potrebné finančné prostriedky, aby sa v tejto otázke začalo angažovať samotné mesto.V sociálnej oblasti považujem za prioritnú oblasť starostlivosť o seniorov. Postupne nám v meste narastá počet seniorov a tomu je potrebné adekvátne prispôsobiť aj sociálnu starostlivosť mesta o túto skupinu obyvateľstva. Chcem zvýšiť kapacity opatrovateľskej služby mesta, aby mesto mohlo pružne reagovať na stále väčší záujem seniorov o poskytovanie tejto služby v domácom prostredí. Rovnako je potrebné zvýšiť komfort klientov v Zariadení pre seniorov Harmónia na Cemjate, a to rekonštrukciou existujúcich objektov a zároveň výstavbou nových objektov tohto zariadenia. V oblasti bytovej politiky chcem pokračovať vo výstavbe nových nájomných bytov, určených najmä pre mladé rodiny.Súčasnú ekonomickú situáciu mesta hodnotím známkou štyri. Mesto Prešov v porovnaní s 50 najväčšími mestami SR je najviac zadlžené, podľa údajov Ministerstva financií SR dlh mesta sa v roku 2017 vyšplhal na úroveň 38,8 percenta bežných príjmov mesta s finančným zdravím 4,23 (na stupnici nula až šesť). Je potrebné zastaviť tento trend zadlžovania mesta, čo sa nepodarilo za uplynulé štyri roky ani terajšiemu vedeniu mesta. Za nezodpovedný počin považujem aj uzatvorenie novej zmluvy v roku 2017 na likvidáciu odpadu s vyššou cenou za jednu tonu odpadu v porovnaní s tou predchádzajúcou, čo sa nevyhnutne bude musieť premietnuť do zvýšeného poplatku za komunálny odpad, ktorí zaplatia všetci obyvatelia mesta.V oblasti školstva chcem pokračovať v rekonštrukcii materských a základných škôl, v prvom rade z prostriedkov EÚ. Časť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta má už niekoľko rokov vlastnú právnu subjektivitu, chcem, aby ju získali všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, keďže táto forma riadenia sa pozitívne osvedčila v našom meste. Naďalej chcem podporovať profiláciu a špecifické zameranie jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a tak zvyšovať ich kvalitu vzdelávania a záujmu zo strany rodičov a žiakov.Pri tejto otázke došlo k čiastočnému nedorozumeniu. Nemyslel som výrobu zámkovej dlažby na komerčné účely, ale pre Technické služby mesta Prešov, a. s., ktoré by vo vlastnej réžii mohli použiť túto dlažbu pri rekonštrukcii existujúcich chodníkov a aj pri výstavbe nových vo vlastníctve mesta. Spomeniem výhody zámkovej dlažby - pri poškodení vrchného krytu chodníka z dôvodu koreňov stromov, podložia, alebo iných príčin poškodenia sa dá chodník zo zámkovej dlažby ľahko rozobrať a dať do pôvodného stavu, kým pri asfaltovom povrchu to nie je také jednoduché.Mesto samotné nemá priame možnosti vytvárať veľké pracovné príležitosti, ktoré by evidentne znížili nezamestnanosť v meste a jeho okolí. Preferoval by som, aby sa vybudoval nový priemyselný park na území Grófske - medzi mestskou časťou Nižná Šebastová a obcou Kapušany. Po dostavbe celej dopravnej infraštruktúry od západu po východ a od severu po juh Slovenska by som rád v ňom uvítal zodpovedných investorov na dlhšiu dobu. Tam by som videl zníženie nezamestnanosti, a tým pádom veľkú príležitosť aj pre ostatných záujemcov o prácu, IT pracovníkov nevynímajúc.Podľa mňa sa to dá. V komunálnej politike sa môžu uchádzať aj nezávislí kandidáti, čo je veľkou výhodou oproti tzv. veľkej politike. Tam sa politici po štyroch rokoch rozídu po celej republike a nemusia sa už vôbec stretnúť. Ale politici v samospráve mesta tu ostávajú zväčša po celý život. Ak majú skutočný záujem o prospech mesta Prešov a lepší komfort pre obyvateľov, majú držať spolu a pri hlasovaní v mestskom zastupiteľstve sa skutočne riadiť len podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, a nie podliehať nátlaku straníckych šéfov, čo je v mnohých prípadoch na škodu nášho mesta.Ak by som sa stal primátorom mesta Prešov, určite by som nerobil radikálne zmeny hneď pri nástupe. Počkal by som na výsledky auditov - ekonomického a personálneho, a tak postupne, spolu s mnou vymenovaným prednostom Mestského úradu, by k zmenám mohlo dôjsť až po dôkladnej analýze odbornosti vedúcich zamestnancov na jednotlivých odboroch Mestského úradu. Zodpovední, odborní a nekorupční zamestnanci sa nemajú čoho obávať.