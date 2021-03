Hromada prežíva v Slavii Praha úspešné obdobie

Kariéra slovenského futbalistu Jakuba Hromadu sa začína uberať správnym smerom. Stredopoliar Slavie Praha ešte na jeseň hosťoval v Slovane Liberec, no minulý týždeň už pomohol českému majstrovi k postupu do osemfinále Európskej ligy cez anglický Leicester City.





"Na zápas som sa tešil o to viac, že som bol v základnej zostave. Bolo to pre mňa zadosťučinenie po všetkých problémoch s členkom a neistote, či budem môcť ešte vôbec hrať futbal," povedal Hromada v rozhovore pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu a zaspomínal si na svoje vleklé zdravotné ťažkosti. "Pred dvoma rokmi mi členok operovali a návrat do vrcholového futbalu trval veľmi dlho. Vtedy bolo pre mňa nepredstaviteľné, že niekedy nastúpim proti takému súperovi vo vyraďovacej časti Európskej ligy. Vyrobili sme veľký úspech, nie iba pre Slaviu, ale pre celý český futbal. Som rád, že som mohol byť súčasťou dvojzápasu proti Leicestru, bola to pre mňa veľká futbalová škola. Nie je každodenná záležitosť, aby som bránil hráčov ako Vardy či Maddison, ktorého v lete možno niekto kúpi za 70 miliónov."Slaviu teraz čaká súboj s Glasgowom Rangers. "Chalani v šatni si priali o niečo zvučnejšieho súpera. Mohli sme ísť hrať proti Manchestru United, Arsenalu, či AC Miláno. Nechceme však v žiadnom prípade podceniť kvalitu Rangers. Postúpiť ďalej je pre nás veľká motivácia. Čaká nás niečo podobné ako proti Leicestru, čo by nám mohlo vyhovovať," uviedol Hromada.Niekdajší kapitán slovenskej dvadsaťjednotky sa zásluhou svojich výkonov stal ašpirantom na reprezentačný dres áčka: "Vždy som bol realista, viem, aká je kvalita v slovenskej reprezentácii na poste stredného záložníka. Snažím sa pracovať každý deň na sto percent, aby som si splnil sen o nominácii v áčku. Je to však na rozhodnutí trénerov. Všetko je momentálne tak, ako má byť a momentálne si vážim najmä to, že som zdravý. Verím, že naša reprezentácia má natoľko vysokú kvalitu, že zvládne zápasy s Cyprom, Maltou a Ruskom herne i výsledkovo."