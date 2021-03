Vlhová zabojuje v Jasnej o dôležité body, Magoniho asistent jej verí aj v obrovskom slalome

Výkony z tréningov sa neprejavujú v pretekoch

Menší úraz nenarušil prípravu

2.3.2021 - Najdlhšia a najnáročnejšia sezóna Petry Vlhovej smeruje do svojho mimoriadne očakávaného záveru. Po predĺženom víkende vo Val di Fassa, kde prišla o líderskú pozíciu vo Svetovom pohári, sa úradujúca slovenská športovkyňa roka najbližší víkend predstaví doma v Jasnej.Na programe budú obrovský slalom a slalom, pred 25-ročnou Liptáčkou stojí úloha čo najviac stiahnuť bodovú stratu na Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú. Tá sa po dvoch triumfoch v zjazde a druhom mieste v super G v Taliansku dostala pred Slovenku o 187 bodov."V slalome očakávame veľmi hodnotný výsledok a v obrovskom slalome kvalitný výsledok čo najbližšie k pódiu. Veríme, že sa Petra vráti do formy z minulého roka. Je pravda, že v obrovskom slalome nepodáva rovnaké výkony na tréningu a v pretekoch. Jazdí dobre, ale na pretekoch to nevie zo seba dostať. Máme rozpracovaných viacero vecí, ako to zmeniť," vyhlásil Matej Gemza, slovenský asistent talianskeho trénera Livia Magoniho v tíme Petry Vlhovej.Vzápätí vyjadril názor, že domáce prostredie, aj keď bez divákov, môže Vlhovej pomôcť k lepším výkonom. "Sme radi, že najbližšie preteky budú v Jasnej. Pre Petru sa každý deň v sezóne, ktorý strávi doma, počíta veľmi vysoko. Som rád, že si bude môcť vychutnať domáce prostredie, aj keď bez divákov. Tento ročník Svetového pohára je nastavený tak, že fanúšikovia na pretekoch chýbajú. Všetci vieme, prečo to tak je. Mrzí nás to, ale musíme to akceptovať," pokračoval Gemza.V krátkosti sa vrátil aj k neštandardnému "výpadku" elitnej Slovenky v nedeľňajšom super G, keď na 32. mieste zostala bez bodov do hodnotenia SP. Aj Vlhová potvrdila, že za jej slabším výsledkom bola dekoncentrácia po ťažkom páde Nórky Kajsy Vickhoff Lieovej, ktorá spôsobila prerušenie pretekov na viac než polhodinu a Slovenka na štarte prišla o správne nastavenie na svoju jazdu. "Keď sa niečo také stane, veľmi to vplýva na psychiku. Je to normálna ľudská vlastnosť - obava o samu seba. Petra vnímala pád pretekárky pred ňou a negatívne to ovplyvnilo jej výkon," priznal Gemza.Vlhová už minulý týždeň dva dni trénovala v Jasnej na svahu, kde budú počas nastávajúceho víkendu preteky Svetového pohára. Jeden z tréningov však musela predčasne ukončiť po páde a údere do tváre, resp. zubov. "Peťa je silný bojovník, trénovala kvalitne. Mala menší úraz, ale nenarušilo to jej prípravu. Do jedla sa teraz veľmi zahryznúť nemôže, ale do najbližších pretekov a výsledkov v nich áno," dodal Magoniho asistent.