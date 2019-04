HROMADNÁ BITKA V OSADE: Používali päste aj palice, obvinení sú 5 muži

Na snímke rozbité auto po bitke, ktorá sa strhla medzi obyvateľmi osady Družstevná pri Hornáde. Foto: TASR - KR PZ v Košiciach Foto: TASR - KR PZ v Košiciach

Košice 30. apríla (TASR) - Po roztržke medzi miestnymi obyvateľmi osady v obci Družstevná pri Hornáde v okrese Košice-okolie čelí obvineniu päť mužov. Dvaja z nich boli umiestnení do cely policajného zaistenia s podnetom na ich väzobné stíhanie. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, polícia na mieste zasahovala počas uplynulého víkendu.spresnila s tým, že napadli päť tam bývajúcich osôb, bili ich päsťami a palicami do rôznych častí tela. Poškodili tiež dve autá zaparkované na dvore, okná a vchodové dvere domu i jeho fasádu.dodala Mésarová.Polícia obvinila piatich mužov vo veku od 21 do 54 rokov z trestného činu porušovania domovej slobody a trestného činu poškodzovania cudzej veci spáchaných formou spolupáchateľstva. Jedného z nich zároveň z trestného činu ublíženia na zdraví a troch aj z prečinu výtržníctva. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na päť rokov.Poškodení utrpeli podľa predbežných lekárskych správ ľahké zranenia, škoda na majetku bola nateraz vyčíslená na 1900 eur.