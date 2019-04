Koalícia by mohla vo voľbe kandidátov na ÚS voliť desať mien

Na snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Ľ. Petrák pripúšťa zvolenie desiatich kandidátov na Ústavný súd

Bratislava 30. apríla (TASR) - Koalícia by mohla v ďalšej parlamentnej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR voliť desiatich uchádzačov. Naznačil to predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák s tým, že sa mieni usilovať o to, aby národná rada desiatku zvolila. Koalícia ešte dohodu hľadá, mala by rozhodnutie oznámiť tento alebo budúci týždeň.povedal Bernaťák, ktorý je pripravený voliť desiatku mien.O voľbe a kandidátoch sa v koalícii rozprávajú a verí, že je ambícia zvoliť desiatku.doplnil. Bernaťák zdôrazňuje potrebu nájsť dohodu najmä v koalícii. Nevylučuje, že by mohla vzniknúť aj väčšia s opozíciou, ale nie je to podľa jeho slov otázka preňho. Tiež sa zamýšľa, s kým v opozícii by sa dala nájsť dohoda.Ján Marosz z OĽaNO nateraz neeviduje, že by koalícia mala záujem o rokovania. Ak by impulz prišiel, opozícia sa podľa jeho slov nebráni. Dohodu opozičné strany v prípade voľby ešte nemajú, budú o tom hovoriť po verejnom vypočutí kandidátov, ktoré sa uskutoční 2. a 3. mája.Zdôrazňuje, že voliť treba dobrých a kvalitných kandidátov. Dodal, že opozícia tak postupovala aj v predchádzajúcich hlasovaniach. Ochotu rokovať avizuje aj nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, ktorý založil mimoparlamentné Spolu.Bratislava 30. apríla (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Ľubomír Petrák vidí celkom reálne, že v najbližšej voľbe kandidátov na ústavných sudcov zvolí parlament desať uchádzačov.podotkol Petrák.Voľbou kandidátov na ústavných sudcov sa má zaoberať predsedníctvo strany aj poslanecký klub. Predsedníctvo sa zíde v utorok, potvrdil Petrák.podotkol.Voľba kandidátov na ústavných sudcov sa má uskutočniť na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 9. mája. Kandidátov volili poslanci už dvakrát, stále však nevybrali dostatok uchádzačov. V prvom hlasovaní nezvolili poslanci nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov.Prezident z nich vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana. Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov.