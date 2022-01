Hromadné podujatia s návštevníkmi dostali zelenú, hygienici vydali vyhlášku

Bez konzumácie pokrmov na nízkorizikových podujatiach

Maximálne 20 osôb na svadbe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR je účinná od 12. januára 2022. Informovala o tom hovorkyňa úradu Daša Račková.V rámci nízkorizikových podujatí musia mať účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, sedenie je povinné, hromadné podujatie je bez spevu a bez povzbudzovania. Podmienky sú očkovaní a prekonaní, najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.V rámci stredne rizikových podujatí majú účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a sedenie je fixné alebo sa stojí. Podmienky sú očkovaní a prekonaní, najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.V rámci vysoko rizikových podujatí sú to hromadné podujatia v prevádzke verejného stravovania, alebo iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí. Podmienky sú očkovaní a prekonaní, maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania. Organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť. Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.„Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia,“ doplnila Račková.