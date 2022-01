Zástupcovia USA a Ruska pokračujú v rokovaniach, v Ženeve budú riešiť bezpečnostné otázky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia Ruska a USA sa v pondelok stretli na rozhovoroch o bezpečnostných otázkach v snahe zmierniť napätie súvisiace so zhromažďovaním ruských vojsk pri hraniciach s Ukrajinou.Na rokovania do Ženevy dorazil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov a námestníčka amerického ministra zahraničia Wendy Shermanová. Rjabkov po neformálnej pracovnej večeri v nedeľu uviedol, že očakáva „náročné“ rozhovory.Po stretnutí v Ženeve je na stredu naplánované zasadnutie Rady NATO-Rusko a vo štvrtok sa vo Viedni zídu predstavitelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Moskva chce od Západu dosiahnuť záruky, že Severoatlantická aliancia (NATO) sa nerozšíri o Ukrajinu a ďalšie postsovietske štáty. Rusko k hraniciam s Ukrajinou podľa odhadov vyslalo asi 100-tisíc vojakov, čo vyvoláva obavy, že Moskva pripravuje útok na svojho suseda.Podľa vyhlásenia amerického ministerstva zahraničných vecí Shermanová na nedeľnej večeri „zdôraznila záväzok Spojených štátov voči medzinárodným princípom suverenity, územnej celistvosti a slobody suverénnych národov pri voľbe ich spojenectiev“, čím odkázala na snahu Ukrajiny o vstup do NATO. USA by podľa nej privítali „skutočný pokrok prostredníctvom diplomacie“.