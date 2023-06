Hroncová počíta so schválením zmeny financovania RTVS, navýšenie pomôže k stabilizácií aj realizácií projektov

7.6.2023 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Silvia Hroncová nepočíta s tým, že by v Národnej rade (SR) SR nebola schválená zmena financovania Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Po stredajšom rokovaní vlády poznamenala, že zákon o RTVS v parlamente prešiel prvým čítaním s nadpolovičnou väčšinou hlasov poslancov.Verí, že prejde i druhým čítaním. Za dôležité považuje skôr to, že v NR SR je podľa jej informácií pozmeňujúci návrh, ktorý by príspevok zvýšil z odporúčaných 0,15 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) na 0,17 percenta HDP.Hroncová je toho názoru, že takéto navýšenie by pomohlo nielen k stabilizácii verejnoprávneho telerozhlasu, ale aj k realizácii rozvojových projektov.