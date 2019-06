Hroššo, Greššák, Tóth a Mráz skončili v Zaglebie Sosnowiec

Na snímke uprostred brankár Lukáš Hroššo. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 19. júna (TASR) - Kvarteto slovenských futbalistov Lukáš Hroššo, Lukáš Greššák, Martin Tóth a Patrik Mráz ukončilo svoje pôsobenie v poľskom klube Zaglebie Sosnowiec. Všetci štyria hráči sa rozlúčili s mužstvom, ktoré zostúpilo z Ekstraklasy do nižšej súťaže.Z pätice slovenských legionárov zostáva pre ďalší ročník v kádri iba stredopoliar Martin Pribula. Tridsaťdvaročný brankár Hroššo bude v novej sezóne chytať za MKS Cracovia Krakov, so súperom FC DAC 1904 Dunajská Streda v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2019/2020 sa dohodol na trojročnej zmluve. Obrancovia Greššák, Tóth a Mráz si v súčasnosti hľadajú nový angažmán, informoval portál zaglebie.sosnowiec.pl.Sosnowiec skončil v uplynulej sezóne Ekstraklasy na 16. mieste v základnej časti a na poslednej priečke zostal aj po konci bojov v skupine o udržanie, čo znamenalo zostup do druhej najvyššej poľskej súťaže.