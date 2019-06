V Bratislave na MS v karate očakávajú vyše 2300 súťažiacich

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 19. júna (TASR) - Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave bude od štvrtka do nedele dejiskom majstrovstiev sveta v karate organizácie WUKF. Podľa prezidenta Slovenskej federácie karate a bojových umení Daniela Barana je zatiaľ prihlásených približne 2300 športovcov zo 44 krajín, súťažiť sa bude vo všetkých vekových kategóriách. Súčasne pôjde o historicky prvý svetový šampionát v kobudo, t.j. v boji so zbraňou.povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident WUKF Liviu Crisan z Rumunska.Slovensko bude na šampionáte reprezentovať vyše 200 karatistov, pôjde o druhú najpočetnejšiu výpravu na podujatí. Najväčšou sa môžu pýšiť Rumuni, do Bratislavy ich príde približne tristo. Veľké výpravy majú aj Škóti, Íri, Ukrajinci či Brazílčania.poznamenal Baran.Organizácia MS je pre slovenské karate možnosť otvoriť svoje brány a predviesť sa širokej verejnosti.uviedol pre TASR Baran. Súťažiť na ZŠ O. Nepelu budú už 7-ročné deti, najstarší prihlásený karatista má 61 rokov, ktorý bude štartovať v kategórii veteránov.dodal Baran.