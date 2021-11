Hrozí nám ďalšie sprísňovanie opatrení? Konzílium odborníkov to nevylučuje

Dodržiavanie opatrení sa musí zlepšiť

Obmedzenie pohybu neschválili

Zamestnanci si musia hradiť testy sami

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - Konzílium odborníkov verí, že ak sa epidemická situácia v krátkom čase nezlepší, o neprijatých návrhoch protipandemických opatrení sa bude znovu diskutovať. Prijatie väčšiny navrhovaných opatrení vníma konzílium pozitívne.Oceňuje aj návrh legislatívnych úprav, ktoré posilnia vykonateľnosť a vymožiteľnosť platných opatrení. V tlačovej správe tiež uvádza, že vzhľadom na okolnosti nemôžu vylúčiť ani potrebu ďalšieho sprísňovania.Odborníci sa zhodujú, že potrebujeme ráznu zmenu opatrení a zlepšenie ich dodržiavania. Krátkodobým cieľom je chrániť ľudské životy a zachovať funkčný zdravotný systém. Konzílium však pripomína, že zo strednodobého hľadiska je nevyhnutné výrazne zvýšiť zaočkovanosť populácie.„Rozhodujúce je bezodkladné uvedenie opatrení do praxe, sledovanie ich efektivity, ako aj ich rýchla adaptácia v prípade, že sa ukážu ako málo účinné,” uvádza sa vo vyhlásení.Vyjadrili sa tiež k neschválenému opatreniu, v rámci ktorého sa mal obmedziť pohyb nezaočkovaných osôb v čiernych okresoch. Na to bolo naviazané otvorenie prevádzok pre zaočkovaných a tých, čo ochorenie COVID-19 prekonali.„Obmedzenie pohybu, bohužiaľ, nebolo prijaté. Konzílium preto považuje za kľúčové obmedziť vstup osôb, ktoré nie sú očkované a ani ochorenie neprekonali, na všetky miesta, kde sa združuje väčšie množstvo ľudí. To sa týka podujatí aj prevádzok, s výnimkou nevyhnutných,” dopĺňa konzílium.Vyzýva preto stavovské organizácie, združenia a asociácie, aby rozhodne a presvedčivo podporili očkovanie zamestnancov svojich členov a aby sa zasadili o prísne dodržiavanie pravidiel.Konzílium si tiež váži, že vláda myslí aj na ochranu zdravotníckych pracovníkov, zároveň víta povinné kontroly OTP pre všetkých zamestnancov.„Aby sme motivovali k očkovaniu, je do budúcnosti dôležité, aby si zamestnanci hradili testy sami. Prítomnosť nezaočkovaných zamestnancov v gastro sektore považujeme z hľadiska epidemického rizika za prechodné riešenie. Návrat do normálneho života nám zabezpečí len očkovanie,” dodali na záver odborníci.