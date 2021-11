Zamestnávatelia podporujú vakcináciu aj testy u neočkovaných, na stretnutí o tom ubezpečili Hegera

Pomoc vlády by privítali

12.11.2021 - Zamestnávatelia podporujú očkovanie, uvedomujú si svoju zodpovednosť a snažia sa motivovať zamestnancov, aby sa dali zaočkovať. Rešpektujú rozhodnutie vlády o testovaní neočkovaných zamestnancov a o plánovanom otvorení prevádzok v čiernych okresoch.Vyplynulo to zo štvrtkového rokovania premiéra Eduarda Hegera s predstaviteľmi Klubu 500, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Asociácie priemyselných zväzov.„Témou diskusie bola legislatíva týkajúca sa envirofondu, nedostatok pracovných síl, ale aj avizované testovanie zamestnancov na pracovisku. Vo viacerých oblastiach už rezorty pripravujú novú legislatívu alebo opatrenia, ktoré by mali riešiť situáciu na trhu práce alebo ceny energií,“ povedal premiér Eduard Heger po spoločnej diskusii so zamestnávateľmi.Zamestnávatelia sa zhodli na tom, že situácia na trhu práce je komplikovaná, a preto by privítali pomoc vlády. Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka je pre zamestnávateľov problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu a jednou z možností je prijať zahraničných zamestnancov.V súčasnosti je však podľa neho problematické získať vízum a pracovné povolenie pre vysokokvalifikovaného zamestnanca zo zahraničia.Ministerstvo práce pripravilo v spolupráci s poslancami parlamentu návrh zákona o sezónnom zamestnávaní v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu.„Do konca roka predložíme na rokovanie vlády tiež návrh riešenia problematiky zamestnávania vysokokvalifikovaných pracovníkov. Počas roka predstavíme aj návrh komplexnej zmeny legislatívy v oblasti riešenia nedostatku pracovnej sily. Na začiatku budúceho roka začneme o nej konzultácie s podnikateľmi,“ uviedol v tlačovej správe štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič.Predstavitelia vlády a zamestnávatelia diskutovali aj o aktuálnej pandemickej situácii a opatreniach, ktoré prijala vláda na svojom poslednom rokovaní.„Ekonomika musí fungovať, ale zároveň potrebujeme odľahčiť nemocnice a znížiť počet pacientov v nich. Jedným zo spôsobov je aj testovanie zamestnancov a identifikovanie pozitívnych osôb. Požiadal som ministerstvo zdravotníctva, aby so zamestnávateľmi pokračovalo v diskusii aj na úrovni Konzília odborníkov,“ povedal premiér Heger.Premiér Eduard Heger avizoval, že v najbližších týždňoch plánuje zvolať ďalšie pracovné stretnutie so zamestnávateľmi, ktoré sa bude týkať aktuálnych možností čerpania eurofondov.