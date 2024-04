Hrôzostrašný prípad týrania v Trnave. Rodičia svoje štyri malé deti bili reťazami a nechávali hladovať (foto)

15.4.2024 - Trnavská polícia má na stole hrôzostrašný prípad týrania, ktorého sa podľa doterajších zistení dopustili rodičia na svojich štyroch deťoch. Políciu na prípad upozornila škola v okrese Trnava, ktorú dve zo štyroch detí navštevovali. Najstarší, 12 ročný syn, mal na tele stopy po bití reťazou a modriny. Trpeli aj ďalšie deti, ktoré mali osem, päť a tri roky.







Nesmierne kruté tresty

Trest na 7 až 15 rokov

„Pri výsluchu policajti zistili, že k bitkám malo dochádzať dlhšie, minimálne od roku 2020 a otec ich mal biť aj trikrát do týždňa. Za trest ich bil reťazou, remeňom, rukou, zamykal ich spolu v izbách na zámok a zámky našli policajti aj na chladničke,“ informovala o prípade trnavská polícia.Ak deti neposlúchali, museli byť za trest 24 hodín hladné. Kým hladovali, rodičia pred nimi jedli, a tak ich provokovali. Ako ďalej informovala polícia, aj keď k bitkám malo dochádzať najmä zo strany otca, mama detí mu v takomto spôsobe výchovy údajne nebránila. Konanie rodičov sa na deťoch malo podpísať nielen na fyzickom, ale aj psychickom zdraví.Ihneď po oznámení školy kontaktovali vyšetrovatelia aj pracovníkov sociálnej právnej kurately a po súhlase prokurátora polícia zadržala podozrivé osoby, 32-ročnú matku a 47-ročného otca. Skončili v cele policajného zaistenia, krátko na to ich vyšetrovateľ oboch obvinil zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby.Vzhľadom na závažnosť konania zároveň predložil návrh na podnet, aby boli obaja stíhaní väzobne. Sudca sa s návrhom na väzbu stotožnil, rodičia boli hliadkami eskortovaní do ústavu na výkon väzby. Obvineným môže za takéto konanie hroziť v zmysle zákona strata slobody na 7 až 15 rokov.Všetky deti boli rodičom odobraté. Tri staršie skončili v detskom domove a najmladšie z nich, trojročný chlapček, bude pravdepodobne umiestnený do profesionálnej rodiny.