Hrôzy vojny nesmú upadnúť do zabudnutia. Raši vyzval na úctu k obetiam aj pravde

Hrôzy vojny ukázali najhoršie stránky ľudstva

Európa je opäť ohniskom vojny

Smrť 60 miliónov ľudí nie je len štatistika, je to 60 miliónov tragédií. Uviedol to predseda Národnej rady SR Richard Raši Hlas-SD ) vo svojom príhovore na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny na letisku v Piešťanoch. Ako Raši pripomenul, 2. svetová vojna zanechala Európu rozvrátenú a zničenú, a na morálnom dne.„Vojna, bohužiaľ, v niektorých prípadoch vyplavila z mnohých ľudí to najhoršie, čo v ich vnútri driemalo. Porušili sa všetky ľudské i božie prikázania, a svet čakala dlhá obnova medzinárodného poriadku, práva i morálky. Hrôzy vojny boli nepredstaviteľné a my sme o nich povinní hovoriť, aby sa niečo podobné nikdy nezopakovalo,“ vyhlásil predseda parlamentu.„Ako lekár dobre viem, že smrť každého jedného človeka je tragédia. Nie je pravda, čo sa nám v histórii snažili tvrdiť niektorí cynici, že smrť 60 miliónov ľudí je len štatistika. Smrť 60 miliónov ľudí je 60 miliónov tragédií. Ak chceme poznať skutočný rozsah tejto hrôzy, vynásobme si toto číslo tromi či štyrmi, pretože smrť nie je len ukončením života, ale aj ukrutnou traumou pre blízkych. Ak si chceme spraviť predstavu o skutočnom utrpení, predstavme si desiatky miliónov sirôt, ktoré zostali po obetiach vojny, sami v zničenom a krutom svete zbavenom zvyškov ľudskosti,“ uviedol Raši.Súčasne upozornil, že stále žijú ľudia, ktorí toto utrpenie prežili na vlastnej koži, ktorí zažili krutosť bojov a každodenný strach o svoj život a život blízkych. „Preto je dôležité, aby všetci žijúci svedkovia tejto tragickej časti našej histórie zodpovedali svoje príbehy mladým generáciám. Prosím, hovorte aj o bolestných spomienkach, na ktoré by ste možno najradšej zabudli. Umožníte tak svojim nasledovníkom, aby tieto traumy nikdy nemuseli zažiť na vlastnej koži,“ povedal predseda parlamentu.Raši ďalej podotkol, že aj napriek všetkým hrôzam a žijúcim svedkom sa po desaťročiach stal európsky kontinent opäť ohniskom vojnového konfliktu. „Ak chceme naplniť 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny aj skutkom, spravme všetko pre to, aby toto zabíjanie skončilo. Trvalý a udržateľný mier na Ukrajine je povinnosťou civilizovaného sveta. Hľadať riešenia musíme za diplomatickým stolom a nie v rozmočených zákopoch. Hľadať ich musíme okamžite, pretože už zomrelo toľko ľudí, že naozaj niet na čo čakať,“ vyhlásil Raši.Doplnil, že oslavy slúžia aj na vyjadrenie uznania tým, ktorí proti tomuto zlu bojovali. „Ťažko povedať, ako by dnes vyzeral svet v tieni hákového kríža, ale pravdepodobne by sme tu dnes neboli. Slovenský národ mal spolu s ostatnými Slovanmi skončiť v trvalej porobe,“ upozornil Raši a uzavrel, že zásluhou tých, ktorí v tomto boji zaplatili najvyššiu obeť dnes môžeme slobodne hovoriť a môžeme sa s nádejou pozerať do budúcnosti.