Matovičovci si uctia 8. máj na Ukrajine, odsudzujú servilné správanie Fica voči Putinovi – VIDEO, FOTO

Ostrá kritika

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Obete vojny

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Európa bez vojny

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Poškvrnenie pamiatky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Deň víťazstva nad fašizmom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Európa si vo štvrtok pripomína 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, 8. mája 1945 podpísali dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka, druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila. Keďže v čase, keď dokument vstúpil do platnosti bol v Moskve pre časový posun už nasledujúci deň, v Rusku a niektorých postsovietskych štátoch si koniec bojov na európskom kontinente pripomínajú 9. mája.





8.5.2025 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko si uctí 8. máj na Ukrajine. Ako hnutie spresnilo, na Ukrajine si uctia pamiatku padlých hrdinov v 2. svetovej vojne predseda hnutia Igor Matovič „Pred 80 rokmi sa skončila druhá svetová vojna. Ctíme si pamiatku všetkých, ktorí v tomto najkrvavejšom konflikte v ľudských dejinách padli aj za našu slobodu a mier,“ vyhlásilo hnutie, ktoré ostro kritizuje cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy a jeho servilné správanie voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi „Máme zodpovednosť ako spoločnosť nezatvárať oči pred zlom a postaviť sa na stranu pravdy aj v súčasnosti,“ doplnilo hnutie.Matovič podotkol, že mier je hodnota, ktorá sa nedá dosiahnuť a udržať servilitou voči agresorom, ale odvahou stáť na strane pravdy.„Je trestuhodné, že premiér Slovenska ide v tomto čase oslavovať s agresorom a autorom ďalšej hroznej vojny. Mier sa neudržiava mlčaním voči agresii, ani pridaním sa na stranu agresora, ani sa nevybojuje tým, že si zatvárame oči pred tým, kto ničí, vraždí a manipuluje verejnosť propagandou,” zdôraznil Matovič s tým, že účasť premiéra na tribúne vedľa agresora je morálnym zlyhaním a výsmechom pamiatke všetkým, ktorí v 2. svetovej vojne položili životy za slobodu. Kresťanskí demokrati si 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny pripomenuli pri Pamätníku oslobodenia v Sade SNP v Žiline. Ako pripomenuli, vojna si vyžiadala 50 až 80 miliónov obetí.„Mocní vtedajšieho sveta v snahe uzurpovať si moc, posielali vojakov na jasnú smrť. Mladí chlapci, ale aj nevinní trpiaci civilisti, ženy a deti – tí všetci sú obeťami hroznej vojny,“ zdôraznil predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský . Ako podotkol, v dnešných časoch mocní ľudia opäť zabúdajú na ľudskosť a empatiu, na spoluprácu či vzájomné pochopenie. Nesmie sa podľa neho ale pripustiť, aby sa začali ďalšie vojny.„A musíme ukončiť tú, kde brat napadol brata, teda Rusko napadlo Ukrajinu, a aj iné vojny či nenávisť. Nesmieme podporovať agresorov a diktátorov v ich snahe rozširovať svoje územie a svoju moc,“ vyhlásil Majerský, ktorý tak súčasne reagoval na cestu premiéra do Moskvy.Kresťanskí demokrati sú názoru, že Fico túto cestu nemal absolvovať v čase, keď Rusko útočí na Ukrajinu, pretože tam nezastupuje všetkých občanov SR.Hnutie Progresívne Slovensko (PS) si uctilo tento deň na Slavíne. „Nenechajme si ukradnúť našu vlajku, naše pamätníky, ani našu históriu tými, ktorí šíria falošné vlastenectvo a koniec vojny si pripomínajú v Moskve s diktátorom a vojnovým zločincom Putinom,“ vyhlásil predseda hnutia Michal Šimečka . Ako podotkol, je dôležité si stále pripomínať obete, ktoré boli položené za mier.„Týmto víťazstvom sa začala etapa Európy bez vojny. Obdobie, keď predovšetkým západná časť Európy žila desaťročia v demokracii, slobode a mieri. Zároveň však nesmieme zabúdať ani na to, čo nasledovalo po vojne - na roky totality,“ upozornil Šimečka s tým, že je to pripomienkou, že mier, sloboda ani demokracia nie sú samozrejmosťou.Podľa PS je rozhodnutie predsedu vlády pripomínať si koniec vojny v Moskve nešťastné, a to vzhľadom na to, že Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, kde spôsobuje utrpenie aj civilnému obyvateľstvu.Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling na sociálnej sieti rovnako pripomenul, že pred 80 rokmi sa podarilo poraziť Hitlerove nacistické Nemecko, ktorého ideológia popierala právo národov na existenciu a pripravila milióny ľudí o život.„Nesmieme zabúdať na obete druhej svetovej vojny ani na ľudí, ktorí položili život v boji za porážku nacizmu. Vďaka nim totiž žijeme v mieri,“ zdôraznil predseda SaS. Ako podotkol, dnes je toto výročie o to dôležitejšie, že sa podobná ideológia opäť vracia do Európy.„Dnes Putin opätovne popiera právo národov na existenciu, útočí na suverénnu krajinu a vedie vojnu za našimi hranicami. Oslavovať koniec vojny s človekom, ktorý vojnu v Európe aktívne vedie a zabíja nevinných, je poškvrnenie pamiatky tohto dňa,“ reagoval Gröhling na cestu premiéra do Moskvy.Predstavitelia mimoparlamentnej strany Demokrati si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom položením kytice k Hrobu neznámeho vojaka v Bratislave. Predseda Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď zdôraznil dôležitosť mieru a hodnoty demokracie.„Sme svedkami toho, ako sa agresia a mocenské ambície vracajú na náš kontinent. O to viac si musíme uvedomovať hodnotu slobody a najmä, zodpovednosť za jej obranu. História nás učí, že zlo sa neporazí samo,“ zdôraznil Naď. Podpredseda strany Juraj Šeliga vyzdvihol aj hodnoty, ktoré vzišli z víťazstva nad fašizmom, a to právny štát, rovnosť pred zákonom a úcta k ľudskej dôstojnosti.„Spravodlivosť nemôže byť nástrojom pomsty ani mocenského boja. Ak ju stratíme, stratíme základy demokracie," vyhlásil Šeliga. Demokrati pri tejto príležitosti vyzvali na jednotu v ochrane demokratických hodnôt a k odmietnutiu extrémizmu. Pripomenuli si aj civilné obete vojny.