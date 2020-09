Hrubý domáci produkt za tretí štvrtok zrejme prekoná očakávania, predpovedá rozpočtová rada

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Za tretí štvrťrok skončí vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) pravdepodobne nad očakávaniami, a to vzhľadom na relatívne silné oživenie obchodu u nás i v celom svete. Konštatuje to v rámci makroekonomických predpokladov Rada pre rozpočtovú zodpovednosť Podľa aktuálneho modelu kleslo HDP medziročne o 4 %. Je to menší prepad, ako očakáva v prognóze Výbor pre makroekonomické prognózy na úrovni 5,8 %.Rast HDP v poslednom štvrťroku bude podľa rozpočtovej rady závisieť od miery infekcií, ich dopadu na ekonomiku a aplikácie hospodárskych politík proti následkom pandémie.Predbežný odhad hovorí o medzikvartálnom raste o 0,3 %, avšak pri medziročnom poklese o 4,3 %.Za celý tento rok kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť počíta s tým, že HDP klesne o 6,1 %. Výbor pre makroekonomické prognózy odhaduje pokles na úrovni 6,7 %.