Kríza biodiverzity je krízou ľudstva, vyhlásila prezidentka Čaputová na samite OSN

Záväzok Slovenska

Klimaticky neutrálny úrad

30.9.2020 - Kríza biodiverzity je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej krízou ľudstva. Hlava štátu preto upozornila, že ak sa ľudstvo nezačne správať k planéte inak, neprežije. Prezidentka to povedala počas svojho vystúpenia na samite Organizácie Spojených národov (OSN) o biodiverzite.Podľa nej by sa ľudia mali naučiť s prírodou žiť v harmónii a nie nad ňou víťaziť.„Rýchlosť, akou strácame biotopy fauny a flóry je alarmujúca. Ak sa nezačneme k našej planéte správať inak, neprežijeme. A to okamžite,“ povedala na začiatok Čaputová s tým, že je to práve príroda a biodiverzita, ktoré spoločne znižujú dopady klimatickej krízy.Hlava štátu vyzdvihla, že Slovensko je tiež jednou z krajín, ktoré sú „požehnané rozmanitou a nádhernou prírodou“, ktorá je chránená aj zákonom.Vysvetlila, že Slovensko sa zaviazalo do roku 2025 k tomu, že na polovici rozlohy národných parkov sa už nebude vykonávať žiadna ľudská činnosť a do roku 2030 budú tri štvrtiny všetkých národných parkov tvoriť bezzásahové zóny.Čaputová tiež apelovala, že každý z lídrov môže pomôcť. „Aj ja som súčasťou tejto zmeny. Včelie rodiny v našej Prezidentskej záhrade pomáhajú udržiavať biodiverzitu v meste. Môj úrad bude do roku 2030 klimaticky neutrálny. Na kompenzáciu svojej uhlíkovej stopy každý rok vysadím aspoň 1 300 stromov a inštalujem zelené strechy a steny,“ vysvetlila a dúfa, že sa k nej pridajú aj ďalší.Vyzvala tiež na používanie menšieho množstva chemikálií, chránenie pôdy a pestovanie šetrnejším spôsobom.„Určujeme hodnotu takmer všetkého na planéte. Dokážeme ale odmerať skutočnú hodnotu prírodného bohatstva? Musíme sa to naučiť. A tiež sa musíme naučiť túto hodnotu chrániť,“ dodala.