HRW viní Čínu z represií v moslimami obývanej provincii Sin-ťiang

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 10. septembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojej najnovšej správe obvinila čínsku vládu, že v západočínskej provincii Sin-ťiang masívne a systematicky porušuje ľudské práva tamojšej moslimskej menšiny hovoriacej turkickým jazykom.Správa HRW, ktorá bola zverejnená v pondelok, sa zmieňuje o nových dôkazoch, že čínska vláda nesie zodpovednosť za masové, súdmi nenariadené zadržiavanie a zlé zaobchádzanie so zadržanými, ako aj za čoraz striktnejšiu kontrolu obyvateľov Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.HRW vo svojej správe konštatuje, že 13-miliónová populácia Sin-ťiangu čelí politickej indoktrinácii, kolektívnym trestom, obmedzovaniu slobody pohybu a vyjadrovania, pritvrdzovaniu reštrikcií v náboženskej oblasti a sledovaniu jednotlivcov políciou či susedmi.Sophie Richardsonová, riaditeľka výskumného tímu pre Čínu v rámci ázijskej divízie HRW, uviedla, že čínska vláda porušuje ľudské práva v Sin-ťiangu v takom rozsahu, aký táto krajina nezažila už desiatky rokov. Využíva na to aj zhromažďovanie vzoriek DNA, nahrávky hlasov a iné údaje získavané z internetu, vďaka ktorému "identifikuje, definuje a sleduje v Sin-ťiangu" prakticky kohokoľvek.Prebiehajúca represívna operácia v Sin-ťiangu je podľa Richardsonovej rozhodujúcim testom, ktorým sa zistí, či "OSN, ako aj štáty, ktoré toto zneužívanie ľudských práv znepokojuje, potrestajú čoraz silnejšiu Čínu, aby sa to skončilo".Operácia čínskej vlády nazvaná Zasadiť úder násilnému extrémizmu sa v Sin-ťiangu začala v roku 2014. Vystupňovala sa koncom roku 2016, keď sa vedenia tohto regiónu ujal tajomník Komunistickej strany Číny Čchen Čchüan-kuo, ktorý stál dovtedy na čele Tibetskej autonómnej oblasti. Odvtedy čínske úrady čoraz častejšie pristupujú k hromadnému zatýkaniu bez príslušného rozhodnutia, a to nielen v centrách predbežného zadržania a vo väzniciach, ale aj v prevýchovných táboroch, ktorých existencia nie je zakotvená v čínskom právnom systéme.Podľa dôveryhodných odhadov je v týchto táboroch zadržiavaných vyše milióna ľudí. Ujguri - turkickí moslimovia - v nich zadržaní sa musia učiť mandarínsku čínštinu, spievať hymnu, prevolávať na slávu komunistickej strane a učiť sa naspamäť pravidlá, ktoré sa ich týkajú. Tí, ktorí sa odmietajú podriadiť, sú trestaní.V táboroch nie je rešpektované právo zadržaných na spravodlivé súdne konanie - nie sú totiž ani obvinení ani odsúdení - a nemajú možnosť stretávať sa s advokátom či príbuznými, upozornil HRW vo svojej správe.Zadržiavaní sú aj kvôli svojim kontaktom s cudzími štátmi, za používanie komunikačných aplikácií ako Whatsapp či kvôli tomu, že sa verejne hlásili k svojej národnosti či vierovyznaniu.Uplatňovaním vládneho programu dochádza aj k rozdeľovaniu rodín, keď rodiny žijúce v Sin-ťiangu nemôžu navštíviť ich príbuzní zo zahraničia, pretože čínska vláda na hraniciach sprísnila pasové kontroly i podmienky pre odcestovanie z krajiny. Často sú takto oddelené aj deti od svojich rodičov.