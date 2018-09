Starosta Dúbravky M. Zaťovič chce získať mandát aj na ďalšie obdobie

Martin Zaťovič, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. septembra (TASR) – Šport, športoviská i zeleň. Tieto oblasti by mali patriť k hlavným témam, ktorým sa chce venovať v ďalšom volebnom období súčasný starosta bratislavskej Dúbravky Martin Zaťovič. Počas uplynulého víkendu potvrdil, že sa v novembrových komunálnych voľbách bude uchádzať o opätovné zvolenie.Dôležitým projektom v oblasti športovej infraštruktúry bude pre mestskú časť vytvorenie multifunkčného ihriska v parku na Pekníkovej ulici, na ktoré získala samospráva dotáciu z Úradu vlády SR. V súvislosti so zeleňou chce súčasný starosta zasa napríklad vytvoriť komunitný Náš park Pod záhradami.priznal Zaťovič. Ide o budovu bývalej pošty na Saratovskej ulici, z ktorej by mal vzniknúť polyfunkčný objekt s priestorom pre trhovisko či verejné a kultúrne akcie.uviedol Zatovič.Ostáva tiež vyriešiť rekonštrukciu Domu kultúry Dúbravka.uviedol v tejto súvislosti starosta.Verí, že sa podarí dotiahnuť aj projekt rozšírenia Harmincovej ulice.pripomenul Zaťovič.