Huawei IdeaHub je technológia pre firmy, školy, no aj domácnosti

18.12.2020 (Webnoviny.sk) -Jedným z prvých vlastníkov IdeaHub na Slovensku u sa stala firma DNS, ktorá sa špecializuje pokrývanie kompletného cyklu prípravy a realizácie IT projektov. Hlavným zámerom vývojárov z Huawei bolo vytvoriť jednotný ekosystém, a teda zariadenie, ktoré bude vynikať výkonným hardvérom, veľkou softvérovou kapacitou a intuitívnymi funkciami. Huawei IdeaHub podporuje tradičné cloudové video-konferenčné služby a dokonca aplikácie z dielne iných firiem, čo výrazne zjednodušuje zložitý proces tradičných cloudových videokonferencií.Spoločnosť DNS je oficiálnym distribútorom pre riešenia Huawei a zariadenie využíva na prezentačné a proof-of-cost účely. "IdeaHub prišiel v čase, kedy všetci prechádzame výraznou digitalizáciou a prechod na online komunikáciu je nevyhnutnosťou. Kvalitné videokonferencie či webináre sú pre nás dôležitou súčasťou každodenného fungovania a Huawei prišiel s riešením, ktoré tieto prvky komfortne spája do jedného zariadenia," hovorí jeden zo sales manažérov firmy DNS.IdeaHub je navrhnutý tak, aby vyhovoval rôznym typom prostredia a slúžil ako prenosná konferenčná miestnosť. Na prvý pohľad vyzerá ako bežná interaktívna tabuľa, skrýva však oveľa viac. Zákazníci si môžu vybrať z dvoch verzií zariadenia, veľkosť obrazovky je 65 a 86 palcov. Obe možnosti poskytujú 4K rozlíšenie, frekvencia obnovenia je 60 snímok za sekundu. Displej je dotykový, ovládať sa dá jednoducho – pribaleným stylusom alebo prstom. Huawei pri vývoji IdeaHub zdôraznil najmä extrémne nízku latenciu, nehrozí teda žiadne oneskorenie a ani sekanie. Od najbližšieho softvérového vylepšenia môžeme vraj očakávať aj simultánny prevod ručne písaného textu na strojový, samozrejmosťou je posielanie dokumentov, fotografií alebo videí.Umelá inteligencia zabudovaná do IdeaHub-u poskytuje výrazne jednoduchšiu interakciu so zariadením. Funkcií AI je hneď niekoľko - napríklad akustické odzvučenie, ktoré blokuje nadbytočný šum. Funkcia AutoFrame zároveň automaticky upravuje uhol kamery podľa veľkosti a rozloženia konferenčnej miestnosti a počtu účastníkov. Pomocou poľa s 12 mikrofónmi a kamery dokáže IdeaHub automaticky lokalizovať hlas hovoriaceho v okruhu 8 metrov. Široká frekvencia prenosov zaisťuje krištáľovo čistý zvuk Hi-Fi na každom mieste.Na pripojenie k IdeaHub nie je potrebné vlastniť zariadenie od Huawei. Funguje totiž na operačnom systéme Android, kompatibilný je s mobilnými telefónmi aj laptopmi. Stačí si nainštalovať aplikáciu IdeaShare alebo spárovať zariadenie cez kód na základnej obrazovke zariadenia. Pri párovaní mobilného telefónu je možné využiť aj skenovanie QR kódu. Cez Bluetooth sa dajú pripojiť externé zariadenia, ako napríklad klávesnica, myš alebo reproduktory. Vďaka pestrým možnostiam pripojenia môže IdeaHub slúžiť nie len ako komunikačné zariadenie pre kancelárie alebo školy, ale aj ako náhrada televízora.