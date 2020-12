Máte nárok na pandemickú PN-ku? Nezabudnite do Sociálnej poisťovne zaslať žiadosť o jej vyplatenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Poistenci, ktorí žiadajú o pandemické nemocenské, by po uznaní práceneschopnosti (PN) lekárom nemali zabudnúť odoslať do Sociálnej poisťovne elektronickú žiadosť o túto dávku.V tlačovej správe to pripomína Sociálna poisťovňa. Formulár je v dvoch variantoch zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne podľa toho, či poistenec má alebo nemá aktivovaný elektronický občiansky preukaz.Ako ďalej upozorňuje Sociálna poisťovňa, lekár zašle do evidencie poisťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, ktorú uznal pre karanténne opatrenia, resp. izolácie. Poistenec si následne sám vyplní elektronickú žiadosť o pandemické nemocenské a hneď ju odošle."Cieľom tohto postupu je snaha Sociálnej poisťovne urýchliť vybavenie žiadosti a aj vyplatenie „péenky“ poistencovi. Je to najrýchlejší spôsob vybavenia pandemickej PN, a to bez rizikového osobného kontaktu i bez ďalšej telefonickej komunikácie," upozornila poisťovňa.