Huawei posilní prítomnosť na globálnom trhu s počítačovým hardvérom

Šanghaj 18. septembra (TASR) - Čínsky koncern Huawei posilní svoju prítomnosť na globálnom trhu s počítačovým hardvérom. Dôvodom je snaha USA zabrániť, aby ich spojenci využívali telekomunikačné zariadenia od čínskeho gigantu pri budovaní nových sietí 5G.Podpredseda predstavenstva Kchen Chu povedal, že stratégia Huawei je založená na očakávaniach, že svet bude potrebovaťpri prechode na zložité technológie budúcnosti, ako sú umelá inteligencia a autonómne vozidlá.povedal Kchen Chu na konferencii v Šanghaji.Spoločnosť Huawei je už svetovým lídrom v oblasti telekomunikačných sieťových zariadení a druhým najväčším výrobcom smartfónov na svete. Očakáva sa, že bude dominovať aj v ultrarýchlych sieťach novej generácie 5G. Ale obchodný spor medzi Čínou a Spojenými štátmi ju tvrdo zasiahol a jej vyhliadky spochybňuje snaha USA o izoláciu čínskej spoločnosti.Washington tvrdí, že zariadenia Huawei by mohli Číne umožniť špehovať globálny komunikačný prenos. Spojené štáty však o tom neposkytli žiadny dôkaz a Huawei obvinenie popiera.Vstup na trh počítačovej architektúry a softvéru by mohol otvoriť nový front v boji Huawei s USA.Kchen Chu citoval nezávislé odhady, podľa ktorých bude mať tento trh do roku 2023 hodnotu viac ako 2 bilióny USD (1,81 bilióna eur), pričom Huawei plánuje do neho investovať ďalších 1,5 miliardy USD.povedal a dodal, že koncern čakajú ťažké úlohy od vývoja procesorov po vybudovanie novéhoSpojené štáty v rámci kampane proti budovaniu 5G sietí s Huawei pohrozili, že odrežú čínsky koncern od dodávok potrebných komponentov a služieb z USA, ako je napríklad operačný systém Android.V auguste americké ministerstvo obchodu však tieto sankcie proti Huawei po druhý raz pozastavilo, ale možnosť ich zavedenia v budúcnosti vyvoláva neistotu.(1 EUR = 1,1026 USD)