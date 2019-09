Vzorom pre pešiu lávku má byť podľa P. Bročku newyorská High Line

Na archívnej snímke primátor Trnavy Peter Bročka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 18. septembra (TASR) – Doplnenie a rozšírenie zelene oproti pôvodnému zámeru na lávke pre peších na Starohájskej ulici v Trnave avizuje primátor Peter Bročka. V týchto dňoch mesto realizuje projekt zazelenania tejto 300 metrov dlhej komunikácie, vedúcej z centra mesta do polikliniky a na najväčšie trnavské sídlisko Družba. Práce sa začali v auguste, hotové by mali byť v budúcom roku.uviedol Bročka.Projekt zazelenania je zameraný na zmiernenie prehrievania vysoko frekventovaného ťahu pre peších v letných mesiacoch, zlepšenie hospodárenia s dažďovou vodou, ochranu pred exhalátmi a hlukom automobilovej dopravy. Zabezpečiť by to mali hlavne tieniace konštrukcie s popínavými rastlinami, ktoré by mali postupne vytvoriť 1600 štvorcových metrov vertikálnej zelene, a tiež ďalšie prvky. Práce si vyžiadajú 475.056 eur, z toho 421.914 eur predstavuje finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Nová zeleň by mala plniť podľa projektu svoju estetickú aj klimatickú úlohu už na budúcu jar.Avšak navyše, ako doplnil primátor Trnavy, uvažujú nad doplnením zelene priamo na teleso lávky, okrem iného vo veľkých črepníkoch. Vzorom pre Bročku je High Line v New Yorku – dva kilometre dlhá zazelenená bývalá vysunutá železničná trať v Manhattane, ktorú premenili občianski aktivisti na funkčný a veľmi navštevovaný park.uviedol Bročka k zámerom doplnenia projektu zazelenenia pešieho ťahu v Trnave.