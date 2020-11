Huawei spravil pod tlakom amerických sankcií vážny krok, predal svoju divíziu lacných mobilov Honor

Huawei nebude zasahovať do riadenia

USA považuje Huawei za bezpečnostné riziko

18.11.2020 (Webnoviny.sk) - Čínsky technologický gigant Huawei predal svoju divíziu lacných mobilných telefónov Honor. Spoločnosť to oznámila v utorok.Huawei, ktorý čelí americkým sankciám, si od tohto kroku sľubuje, že na oddelenú spoločnosť sa nebudú vzťahovať. Novým majiteľom je konzorcium 40 investorov. Medzi nimi je štátom vlastnená technologická firma z juhočínskeho mesta Šen-čen, kde má sídlo aj Huawei. Zvyšok sú predajcovia značky Honor.Huawei tvrdí, že v novej spoločnosti nemá podiel a ani nebude zasahovať do jej riadenia. Cenu transakcie nezverejnili, podľa médií sa pohybuje okolo 100 miliárd čínskych jüanov (CNY).Rozhodnutie spravila divízia Honor, aby zabezpečila svoje prežitie, uviedol Huawei vo vyhlásení. Podľa konzorcia nových vlastníkov je vyčlenenie firmy najlepším riešením pre zamestnancov aj zákazníkov.Huawei čelí americkým sankciám, ktoré firme sťažujú prístup k počítačovým čipom a iným technológiám vyrobeným v USA. Washington označuje Huawei za bezpečnostné riziko. Firmu obviňuje z účasti na špionážnych aktivitách v prospech čínskej vlády. Huawei to odmieta.Divíziu Honor založil Huawei v roku 2013. Podľa údajov materskej spoločnosti dodáva zákazníkom zhruba 70 miliónov mobilov ročne. Po predaji si Huawei ponechá svoju rovnomennú značku prémiových smartfónov.