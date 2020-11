Vyše tisíc ľudí protestovalo v Prahe proti epidemiologickým opatreniam

Vyše tisíc ľudí sa v utorok podvečer zišlo na Václavskom námestí v Prahe, kam pri príležitosti štátneho sviatku 17. novembra prišli protestovať proti epidemiologickým opatreniam vlády. Polícia mnohých musela vyzvať, aby si nasadili rúška, čo napriek tomu niektorí z demonštrantov odmietli.





Portál Novinky.cz odhadol účasť na 1500 až 2000 demonštrantov, spravodajca TV Nova informoval, že na pochod prišli tisíce ľudí.Z Václaváku zamieril dav na Národnú triedu. Demonštranti niesli vlajky ČR a skandoval: „Nie sme ovce!" a „Máme toho dosť!" Na Národnú triedu dorazil dav po piatej hodine večer, odtiaľ sa vrátil späť na Václavák. Približne o dve hodiny neskôr sa zhromaždenie skončilo.Viacerí z demonštrantov si ani po výzve policajtov nechceli nasadiť rúška na tvár. Policajti si tak museli vyžiadať ich totožnosť a oznámili, že o ich konaní upovedomia správne orgány. Jedného demonštranta dokonca predviedli na policajnú stanicu, lebo po vyzvaní nedokázal preukázať svoju totožnosť.Polícia riešila prípady nenasadených rúšok na tvár aj na Národnej triede, kde tradične 17. novembra prebieha pietna akcia. Rúška tam nemali aj niektorí verejní činitelia. Takéhoto priestupku sa podľa TV Nova dopustil aj bývalý český prezident Václav Klaus, ktorý mal počas celej akcie rúško pod bradou.Polícia v súvislosti s touto informáciou povedala len, že medzi osobami bez rúšok bola aj jedna verejne známa, konkrétne meno však nezverejnila zo zákonných dôvodov. Policajný hovorca pre server TN.cz priblížil, že polícia môže uložiť pokutu do desaťtisíc korún, správny orgán až do výšky dvoch miliónov korún.V ČR pribudlo v utorok do 18:00 večer 2655 nových prípadov nákazy, čo je o približne 650 viac ako za rovnakú dobu v pondelok. Za utorok podľa ministerstva zdravotníctva pribudlo do večera aj minimálne 31 úmrtí.Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 sa zvýšil o 276. V nemocniciach je celkovo 6868 ľudí, z toho 1008 je vo vážnom stave. V ČR od začiatku pandémie zaznamenali celkovo 468 181 potvrdených prípadov nákazy a 6487 súvisiacich úmrtí.