HUBÁRSKA SEZÓNA V PLNOM PRÚDE: Pribúda aj otráv

Na snímke muchotrávka červená. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Bratislava 9. septembra (TASR) – Počas tohto roka riešili odborníci 53 prípadov otráv hubami, z toho jednu smrteľnú. Po požití muchotrávky zelenej zomrela jedna osoba. August a september predstavuje pre lekárov obdobie, kedy sa stretávajú s otravami z húb najčastejšie. Pre TASR to uviedla vedúca Národného toxikologického informačného centra (NTIC) Silvia Plačková.Napriek tomu, že sú chutné, jedlá z húb sú ťažšie stráviteľné, preto ich odborníci neodporúčajú jesť vo veľkom množstve, a tiež nie vo večerných hodinách. Medzi najnebezpečnejšie huby, ktoré rastú na Slovensku, patria podľa NTIC muchotrávka zelená alebo jej biela forma - muchotrávka biela a muchotrávka končistá, ďalej pavučinovec plyšový, ušiak obyčajný, vláknica Patouillardova a muchotrávka tigrovaná.priblížila Plačková. Huba je podľa jej slov zákerná v tom, že príznaky otravy nastupujú pomerne neskoro - po šiestich, 12 alebo 24 hodinách. Ako vysvetlila vedúca NTIC, najčastejšie sa príznaky prejavujú kolikovitými bolesťami brucha, vracaním a vodnatými hnačkami.varuje odborníčka.Ak niekto jedol huby a prejavia sa u neho príznaky otravy, podľa Plačkovej by nemal situáciu podceňovať a mal by čím skôr vyhľadať lekára. Povery, ako napríklad tá, že strieborná lyžička sčernie v styku s jedovatou hubou, alebo tá, že jedovaté huby neobhrýzajú slimáky, podľa Plačkovej neobstoja.vysvetlila.Odborníčka tiež radí, že pokiaľ huby zberateľ nepozná, zbierať by mal len huby hríbovité, ktoré majú na spodnej časti klobúka rúrky, napr. dubáky, kozáky, masliaky a suchohríby. Hríbovité huby nie sú smrteľne jedovaté. Smrteľne jedovaté huby - muchotrávka zelená, muchotrávka biela a končistá patria medzi lupenaté huby, majú na spodnej časti klobúka biele lupene.