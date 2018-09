ANALÝZA:Ľudia chcú zmeniť zamestnávateľa pre nízky plat i zlý kolektív

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Takmer polovica Slovákov (49,51 %) uvažuje o odchode zo svojho terajšieho zamestnania. Ľudia sa pritom obzerajú po pracovných príležitostiach aj v zahraničí. Opustiť domovinu kvôli novému zamestnaniu by bol ochotný každý piaty Slovák. Ukázal to prieskum kandidátskych preferencií 2018, ktorý v prázdninových mesiacoch zrealizovala personálna agentúra Grafton Slovakia.Do prieskumu bolo zapojených 1095 respondentov. Dve tretiny z nich mali vysokoškolské vzdelanie a tri štvrtiny momentálne pracujú v rozsahu plného úväzku. Zo zamestnancov, ktorí chcú zmeniť svoje pôsobisko, plánuje 18,87 % pristúpiť k takémuto kroku už do mesiaca. Prevažujúcim časovým horizontom bolo pol roka.Približne každý piaty Slovák by využil možnosť práce v zahraničí z dôvodu, že chce žiť v inej krajine. Ako jednu z motivácií to označilo 22,84 % opýtaných. Za zamestnaním sa minimálne raz sťahovalo 36,56 % osôb, z nich 44,11 % do cudziny, zatiaľ čo v rámci okresu len 1,64 %.Novú prácu si vôbec nehľadá len 2,6 % opýtaných ľudí, zatiaľ čo 33,74 % sa intenzívne zaoberá takýmto zámerom. Až 98,61 % kandidátov pomenovalo internet ako svoju hlavnú platformu na získavanie informácií o pracovnom trhu.Najmotivujúcejším faktorom pre zmenu zamestnania je nízka mzda. Uviedlo to až 77,29 % respondentov v prieskume. Ďalšími dôvodmi na zmenu pracoviska však boli aj osobný rozvoj spojený s rozširovaním skúseností či nedostatočný pocit zmysluplnosti vykonávanej práce. Ďalším dôvodom, prečo ľudia uvažujú o výpovedi, je aj zlý kolektív, ktorý tiež zamestnancov demotivuje.Z hľadiska výšky miezd sa ukázalo, že najčastejší čistý mesačný príjem kandidátov je v rozpätí od 700 eur do 899 eur. Týka sa 22,2 % respondentov. Zhruba jeden človek z 200 spadá do kategórie čistej mzdy od 4000 eur, konkrétne 0,62 %.Nárastu mzdy sa pritom v tomto roku dočkalo 47,9 % respondentov. Naopak, mzdovo kleslo 3,96 %. Nadpolovičná väčšina zvýšení miezd bola do desať percent. O viac ako 30 % si tento rok polepšilo 5,41 % pracovníkov z tých, ktorí finančne stúpli.