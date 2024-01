Hudáček bude chytať za Kladno, v klube nahradí zraneného Brízgalu

Trojnásobný slovenský šampión

Rýchle rokovanie

3.1.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček bude do konca aktuálnej sezóny chytať v Česku za Kladno. Skúsený 35-ročný Spišiak v tomto ročníku ešte nikde nechytal, do Kladne prichádza zaskočiť za zraneného Adam Brízgalu Účastník siedmich svetových šampionátov a trojnásobný slovenský šampión pôsobil v predchádzajúcej sezóne v kazašskom Baryse Astana "Po zranení Adama Brízgalu sme okamžite zháňali brankára. Sme radi, že sme sa dohodli so skúseným Hudáčkom, ktorý nám pomôže v druhej polovici sezóny,“ uviedol Jiří Burger, športový manažér Kladna.Brat útočník konkurenčného Třinca Libora Hudáčka už vo štvrtok vycestuje s tímom na duel do Hradca Králové.Adam Brízgala sa zranil 30. decembra 2023 už v 24. sekunde ligového stretnutia a jeho liečba potrvá dlhšie.„Oslovil ma Radek Smoleňák , s ktorým sa poznáme a rokovanie s Kladnom bolo následne veľmi rýchle, pretože sme sa dohodli počas niekoľkých hodín. Bolo to na poslednú chvíľu, pretože som mal aj iné ponuky a už som chcel opäť chytať,“ prezradil Július Hudáček na oficiálnom webe „rytierov".„Som rád, že som tu, pretože Kladno je klub s veľkou históriou. Zároveň mám rád aj športové výzvy a toto je jedna z nich. Rytieri už dlho nehrali play-off a ja by som chcel k tomuto cieľu pomôcť," vyhlásil slovenský gólman, ktorý v minulosti chytal v Česku aj za Spartu Praha