Nemec je druhý najviac vyťažovaný hráč spomedzi nováčikov, odohral už 14 zápasov

Prestížny debut

Najviac vyťažovaný nováčik

3.1.2024 (SITA.sk) - Slovenský obranca Šimon Nemec je druhý najviac vyťažovaný nováčik v tejto sezóne NHL . Informoval o tom oficiálny web NHL, ktorý do svojich štatistík do 1. januára 2024 zahrnul iba hráčov, ktorí odohrali v aktuálnom súťažnom ročníku aspoň 14 zápasov.Nemec zažil svoj debut v prestížnej profilige 1. decembra 2023 a odvtedy odohral presne 14 zápasov, v ktorých priemerne strávil na ľade 20 minút a 51 sekúnd. V sledovanom období si pripísal jeden gól a štyri asistencie.„Tento 19-ročný obranca je ako ťažný kôň od svojho debutu v NHL. Dvojka draftu z roku 2022 pravidelne strávi v presilovkách 1:05 min a v oslabení 1:06 min. S Nemcom na ľade hráči New Jersey kontrolovali 55,5 percenta streleckých pokusov súpera v hre piatich proti piatim," konštatoval web NHL.Najviac vyťažovaný nováčik je 21-ročný obranca Minnesoty Brock Faber, ktorý v 35 zápasoch strávil na ľade priemerne 24:38 min, čo sa už blíži k najviac využívaným defenzívnym hráčom celkovo.Je to o 3:47 min viac ako u Nemca. Slovenský mladík však v štatistike dĺžky pobytu na ľade zdolal nielen svojho spoluhráča z obrany "diablov" Luka Hughesa , ale aj najproduktívnejšieho nováčika a jednotku vlaňajšieho draftu Connora Bedarda Luke Hughes s priemerným časom 19:59 min obsadil v tomto porovnaní štvrté a útočník Chicaga Connor Bedard s 19:31 min šieste miesto.Tretí skončil obranca Kevin Korchinski zo Chicaga presne s 20 minútami a piaty Jackson LaCombe z Anaheimu (19:35 min).