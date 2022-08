Hudáček sa vracia do českej extraligy, bude si obliekať dres klubu HC Oceláři Třinec

Má za sebou náročný rok

Oceliari sú špičková organizácia

Útočník s bohatou históriou

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Libor Hudáček sa vracia do českej extraligy, v sezóne 2022/2023 bude hrať v drese úradujúceho majstra HC Oceláři Třinec Tridsaťjedenročný útočník už absolvoval v českej najvyššej súťaži dva ročníky v klube Bílí Tigři Liberec, s ktorým sa pred tromi rokmi tešil z titulu vicemajstra. Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu naposledy pôsobil v bieloruskom Diname Minsk v nadnárodnej KHL."Sme dlhodobo presvedčení o jeho kvalitách. Má za sebou náročný rok, ale o to väčšia bude jeho motivácia dokázať, že stále patrí medzi špičkových útočníkov," uviedol na oficiálnom klubovom webe športový riaditeľ "oceliarov" Jan Peterek.Doplnil, že o Hudáčka sa zaujímal už pred dvomi rokmi, ale vicemajster sveta z roku 2012 vtedy uprednostnil Neftechimik Nižnekamsk z KHL. V sezóne 2021/2022 pôsobil skúsený Spišiak aj vo švajčiarskom Lugane."Niečo také som ešte nezažil, ale taká je kariéra profesionálneho hokejistu. Na klubovej úrovni sa mi veľmi nedarilo, ale s reprezentáciou sa nám podaril skvelý úspech. Oceliari sú špičková organizácia. Majú na konte tri majstrovské tituly bez prerušenia, čo vypovedá o obrovskej kvalite kádra. Teším sa na spoluhráčov aj trénerov Motáka s Országhom," vyhlásil mladší brat bývalého reprezentačného brankára Júliusa Hudáčka pre klubový web.V roku 2012 strelil vo finále play-off gól, ktorým rozhodol o zisku titulu v slovenskej extralige pre HC Slovan Bratislava Tréner Zdeněk Moták sa teší sa na spoluprácu s Liborom Hudáčkom, ktorý reprezentoval Slovensko na šiestich majstrovstvách sveta:"Prichádza k nám útočník s bohatou kariérou. Pôsobil v KHL, švédskej aj švajčiarskej lige, takže od neho veľa očakávame. Samozrejme, budeme sa ho snažiť čo najrýchlejšie zapracovať do tímu, aby mohol byť skutočná posila."